La portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Peláez, ha confirmado que «hay conversaciones, que se les pueden llamar negociaciones» para entrar en el Gobierno municipal, y que estas «van por buen camino», mientras que desde la dirección regional del Partido Popular niegan la existencia de cualquier «pacto o reunión».

Así lo ha manifestado Peláez a los medios de comunicación, donde también ha querido dejar claro que en Vox «ningún proceso electoral va a condicionar ninguna negociación en ciernes, ni en Sevilla, ni en ningún territorio de España. No vamos a consentir eso», haciendo alusión a las próximas elecciones europeas del 9 de junio.

Asimismo, la portavoz de Vox ha subrayado que «el Partido Popular no tiene una mayoría que dé una estabilidad a un Gobierno para que Sevilla pueda tener un Gobierno estable que pueda hacer políticas que necesita Sevilla. Y sería bueno que lo tuviera».

Por su parte, desde el Partido Popular andaluz han comunicado que «ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica del PP de Andalucía, ni el PP de Sevilla ni el Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla han mantenido ninguna reunión con Vox. No existe ningún pacto y no existe ningún texto de un acuerdo que no existe».

De igual forma, han defendido que «el Ayuntamiento de Sevilla tiene un gobierno que aporta seguridad y que trabaja por el interés general».

El popular José Luis Sanz viene gobernando en solitario y minoría desde que comenzase el actual mandato municipal con 14 concejales de un total de 31 que componen la corporación local, por lo que mediante tal acuerdo cosecharía el respaldo de los tres ediles del partido de Santiago Abascal para conformar una mayoría absoluta en el pleno con la entrada de dicha formación en el Gobierno local.

Ello, en un contexto en el que el actual Gobierno local del PP en solitario y minoría no ha conseguido sacar adelante su proyecto de nuevos presupuestos municipales y gobierna con las cuentas prorrogadas de 2023, diseñadas por el anterior Ejecutivo local del PP, al no mediar acuerdo político entre los grupos.