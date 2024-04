La ciudad de Sevilla ha sido seleccionada como finalista para el título de Erasmus Destination of the Year 2024, que cada año concede la red Erasmus Student Network (ESN). Así lo ha anunciado la Universidad de Sevilla (US) en una nota de prensa en la que ha explicado que la nominación de Sevilla como finalista para el Destination of the Year 2024 «demuestra la exitosa colaboración de ESN Sevilla con las distintas instituciones implicadas en el programa Erasmus en la ciudad», tales como la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento, el Centro de Documentación Europea de la US y el Instituto Andaluz de la Juventud.

Sevilla es una de las cinco ciudades que este año han llegado a la final de este concurso. Las otras cuatro candidatas son Nicosia (Chipre), Estambul (Turquía), Oporto (Portugal) y Sofía (Bulgaria). Un jurado compuesto por seis miembros ajenos a la organización será el encargado de elegir a la ganadora.

La decisión final sobre el Destination of the Year 2024 será anunciada el próximo sábado 6 de abril durante el Erasmus Generation Meeting (EGM), conferencia que se celebrará en Sevilla del 4 al 7 de abril de 2024 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. El evento reunirá a estudiantes internacionales, profesionales de la educación y representantes institucionales para seguir aprendiendo y compartiendo los objetivos de la comunidad Erasmus.