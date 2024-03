Los hoteleros de Sevilla insisten en su rechazo a la implantación de una tasa turística en la ciudad porque redundaría en una «pérdida de competitividad» frente a otras capitales. «Nuestra postura no ha cambiado; está en línea con lo manifestado esta misma semana por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) al respecto».

Así lo expresa el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS), Manuel Cornax, en declaraciones a Europa Press. «Al mismo no se le puede cargar todo (en alusión al sector hotelero). No es un impuesto al turismo, sino al alojamiento, por lo que no afecta a cocheros, taxistas o a las entradas para visitar monumentos».

Cornax considera que, de forma inmediata, «no tendría reflejo» en el flujo de visitantes, y en la pérdida paulatina de turistas, «pero es un elemento más a tener en cuenta». Además, la patronal hotelera esgrime una serie de obstáculos relacionados con los sistemas informáticos y la contabilidad.

«Para hacer frente a esta tasa, deberíamos realizar modificaciones en los sistemas informáticos, ya que, por ejemplo, tendríamos que advertir en nuestras páginas web que existe esta tasa, como también las diversas plataformas online especializadas en reservas hoteleras, así como modificaciones en los sistemas de contabilidad», añade el presidente de Cornax.

Ello, sin olvidar, que la implantación de la tasa haría que «estuviéramos en clara desventaja» con las viviendas de uso turístico, «que no tienen obligación de presentar el IVA, ya que haría muy difícil el control de su cobro», destaca Cornax, al tiempo que recuerda que «todo el sector hotelero en Andalucía ha mostrado una opinión unánime en este tema».

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que ha instado al consejero de Turismo, Arturo Bernal, a promover una reunión entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la CEA en la que el Gobierno andaluz actuará como «mediador» para «impulsar» que ambas partes logren un acuerdo para regular la tasa turística en la comunidad.