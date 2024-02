PSOE, Podemos-IU y Vox dicen «No» a los presupuestos presentados por el gobierno del popular José Luis Sanz. Así lo ha confirmado el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, que ha anunciado este martes que el Gobierno local ha decidido finalmente gestionar la ciudad con el presupuesto prorrogado de 2023, elaborado por el anterior Gobierno del PSOE, ante la negativa de las fuerzas de oposición a su nuevo proyecto presupuestario, que en su conjunto asciende a 1297,4 millones de euros.

«Damos por finalizado el trámite presupuestario y empezamos a funcionar con el presupuesto prorrogado. Este equipo de gobierno se va a volcar para poder sacar el máximo partido posible a la prórroga presupuestaria sin renunciar a nada que sea bueno para Sevilla», ha manifestado Juan Bueno, acusando a la oposición de una «alianza contra Sevilla».

Durante su intervención ante los medios de comunicación para anunciar tal extremo, Bueno ha defendido los presupuestos, que recogían «más de 150 millones de euros» en inversiones concretas para la ciudad, como 6,3 millones para colegios, 8,8 millones para zonas verdes, 30 millones para mejoras urbanas o cinco millones para actuaciones en las instalaciones deportivas.

El PP defiende su presupuesto

«Era un presupuesto orientado de forma decidida a la financiación de servicios públicos esenciales, tales como el mantenimiento urbanístico de la ciudad, el transporte urbano y el servicio de limpieza. Es decir, priorizábamos los servicios esenciales», ha defendido.

El dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) sobre el proyecto presupuestario para 2024, recordóemoslo, considera «escasas» las partidas para los barrios desfavorecidos y echa «en falta» partidas para políticas de género y en los parques empresariales. No obstante, el órgano consultivo destacaba que era «necesaria la aprobación del presupuesto, para que así no se pierdan nuevas inversiones, los convenios nominativos y fundamentalmente no se pongan en peligro los fondos europeos» cosechados para diferentes proyectos y programas en la ciudad.

Al respecto, Juan Bueno ha acusado a los grupos de oposición de no haber «aportado nada» al documento inicial del nuevo presupuesto, criticando que los partidos reclamaban contar con las nuevas cuentas «al detalle» para negociar su postura, pero finalmente no han introducido «ni una sola propuesta».

PSOE y Vox, de su lado, vienen alegando que no formularon enmiendas al proyecto presupuestario del PP al tratarse de unas cuentas «ficticias» que «no cuadran» según los socialistas y al no haber «claridad» respecto a los ingresos y gastos, según Vox, partido este último que viene reclamando un pacto de gobierno al PP para cogobernar con Sanz.

En el caso del Grupo de Con Podemos IU, el edil de IU rechazó por completo el presupuesto al considerarlo ajeno a los intereses de la mayoría social, mientras la concejala de Podemos sí planteó enmiendas parciales, motivando así un cisma en el grupo, pero finalmente rompió las negociaciones con el PP al no ver satisfechas sus condiciones.

Bueno ha reconocido que gestionar el Ayuntamiento con el presupuesto prorrogado «no va a ser fácil», explicando que el Gobierno local del PP recurrirá a «las modificaciones presupuestarias y otras figuras», para intentar aplicar sus «prioridades» y acometer las inversiones dibujadas en el proyecto presupuestario de 2024.