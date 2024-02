Las chirigotas sevillanas se quedan finalmente fuera de la final del Carnaval de Cádiz. Tanto la chirigota «La última y nos vamos» de Antonio Álvarez Bizcocho como «Te como tu cara» de Écija no lograron superar la penúltima fase del certamen, quedando en séptimo y décimo lugar respectivamente. Sí pasaron las chirigotas «Que ni las hambre las vamo a sentí» del Selu, «El Grinch de Cai» de El Sheriff (pregonero de este año) y «Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao» de Villegas y «La callejera invisible».

La chirigota de San José de la Rinconada, que era considerada una fuerte contendiente para el viernes, se quedó a más de 16 puntos del corte, establecido por «Los chabolis» de los Molina de Chiclana con 428,95 puntos. Asimismo, «La chirigota clásica» de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes también logró avanzar con 415,98 puntos.

Las agrupaciones clasificadas incluyen coros como «El gremio», «El paraíso», «Los luciérnagas» y «Los iluminados»; comparsas como «La oveja negra», «Los sacrificaos», «El joyero» y «Los colgaos»; chirigotas como «Que ni las hambre las vamo a sentí», «El Grinch de Cai», «Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)» y «La callejera invisible»; y cuartetos como «Punk y circo, la lucha continúa», «En mi caseta cabe todo el mundo» y «Los cocos de Cadi».