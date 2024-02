El Aeropuerto de Sevilla tiene puesto el foco en Europa del Este y los países nórdicos para el establecimiento de nuevos vuelos, mercados en los que ya existen algunas conexiones. Por el momento, la aerolínea nórdica SAS retomará el vuelo a Estocolmo el próximo 24 de febrero. Además, la irlandesa Ryanair prolongará su ruta con Budapest, iniciada el pasado otoño. Con la capital rumana (Bucarest) existe conexión desde mediados de junio de 2022 a través de Blue Air y se mantendrán vuelos directos tanto a Varsovia como a Cracovia con diversas compañías.

La ruta con Nueva York

El director del Aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes, considera que la pandemia fue un «gran condicionante» para que la ruta con Nueva York no sea hoy una realidad, pese a que «estuvimos muy cerca». «De hecho, el tráfico de largo radio todavía no ha recuperado los registros de entonces y, por otra parte, la entrega de nuevos aviones a las compañías aéreas no está siendo todo lo fluida que se esperaba por problemas que los fabricantes arrastran desde entonces», matiza.

Millanes también se refiere al «peso» que Ryanair y Vueling tienen en nuestra ciudad, que «obedece a que las dos aerolíneas tienen base en el propio aeropuerto y una de ellas, además, dispone de un centro de mantenimiento de aviones». En este sentido, «no se trata de una realidad exclusiva del aeropuerto de Sevilla, ya que ambas son los dos mayores clientes de AENA; entre las dos movieron el año pasado en torno a la mitad de los pasajeros de toda la red», explica.

Desde el aeropuerto, no obstante, trabajamos por diversificar el plantel de compañías. En los últimos años se han incorporado bastantes nuevas, tanto de un modelo –low cost o bajo coste- como de otro, como Lufthansa, Wizzair, Aegean, SAS o Air France«, concluye.