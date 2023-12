La Universidad de Sevilla (US), con motivo del 153 aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer, ha organizado este viernes un acto de homenaje a la figura del poeta sevillano. Se ha colocado una urna de metacrilato en su tumba, en el Panteón de los Sevillanos Ilustres, en la Facultad de Bellas Artes. Esta, con poemas grabados, servirá para depositar las cartas y deseos dirigidos al poeta que la población venía colocando de manera informal en trozos de papel en torno a la escultura del ‘Ángel de los Recuerdos’ que adorna su lápida.

Durante el acto, el director de Patrimonio de la US, Luis Méndez, ha informado de las dos rutas literarias que han diseñado para este día estudiantes de la asignatura ‘Literatura Española del siglo XIX’. Esta, impartida por Mercedes Comellas en la Facultad de Filología, en colaboración con el Centro de Iniciativas Culturales de la US (Citius), se ha titulado ‘Bécquer no era Bécquer’.

Recorrido de la ruta

En el recorrido, que ha dado comienzo en la plaza de San Lorenzo para concluir en el Panteón de los Sevillanos Ilustres -y la segunda ruta en sentido opuesto-, han dado a conocer el trabajo de investigación que han desarrollado. Han descubierto que la imagen romántica del poeta es una «fabulación«, asegura la profesora, que «poco tiene que ver con la vida real del autor».

«Ni siquiera se llamaba Bécquer, era el apellido que adoptó de su abuelo, que era un pintor muy conocido en Sevilla, para tener más prestigio. Él se llamaba Gustavo Adolfo Domínguez Bastida», ha explicado la estudiante de Filología Olivia Caballero. Su imagen «dista mucho» de la que presenta el conocido retrato que su hermano Valerio le pintó al modo en que se hacían los retratos de los románticos, «pero Bécquer era un señor mucho más moderno».

Su esposa

Poco o nada se sabe de su esposa, Casta Esteban Navarro. «Apenas se la menciona, se dice incluso que no estuvo ni casado. Sus amantes, no fueron tales, Julia Espín fue una amiga y Elisa Guillén ni siquiera existió», ha apuntado la alumna de Literatura.

En el homenaje a uno de los autores más populares de la literatura hispánica, estudiantes y dos profesoras de la Fundación Tres Culturas han hecho lectura de algunos de poemas en varios idiomas. Entre ellos, en árabe y hebreo, símbolo contra la guerra entre Israel y Palestina y con el fin de que «la poesía sea un puente de unión para entendernos».

Sobre la tumba del escritor, que comparte con su hermano Valeriano, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha realizado una ofrenda floral y ha leído como cierre del acto la leyenda de Bécquer ‘Las Hojas Secas’. De esta forma, se ha proclamado que esta cita anual seguirá presente un diciembre tras otro para contradecir los versos del propio poeta: «donde habite el olvido, allí estará mi tumba».