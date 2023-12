El Tribunal Constitucional ha rechazado la admisión a trámite del recurso presentado por los padres de Marta del Castillo, la joven asesinada en Sevilla en 2009, contra el rechazo a indagar más móviles de personas relacionadas con el caso. La Audiencia de Sevilla había desestimado previamente un incidente de nulidad presentado por la familia contra la decisión de excluir a estas personas de la investigación.

El recurso ante el Constitucional surgió después de que la Audiencia ratificara la exclusión de otras personas, como el hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado; su novia María García Mendaro; el amigo Samuel Benítez; o Francisco Javier García, conocido como El Cuco, de la investigación de los «datos telefónicos crudos».

La Audiencia argumentó que no se podía ampliar esta diligencia a teléfonos de terceras personas ya juzgadas, ya que afectaría a sus derechos fundamentales y carecería de base legal. Además, señaló que la búsqueda del cadáver de Marta es la única razón para mantener esta investigación, que no puede afectar a personas ya juzgadas.

El Tribunal Constitucional respaldó la decisión de la Audiencia, destacando que no existe causa legal para declarar la nulidad del juicio y que no se ha solicitado la celebración de nuevas pruebas en esta instancia. La Audiencia había desestimado la ampliación de la investigación, señalando que la búsqueda del cuerpo no tiene límite temporal, pero no puede continuar un procedimiento ya concluido.

Este caso, que ha pasado más de una década en los tribunales, sigue generando disputas legales y la negativa del Tribunal Constitucional a admitir el recurso impide la continuación de la investigación en esta dirección.