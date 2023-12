El Polígono Sur y la falta de oportunidades van de la mano. Por ese motivo, la mayoría de vecinos que consiguen una, se marchan del barrio a buscar una vida mejor. Jaime Bretón, actual Comisionado del Polígono Sur, en el marco de los 20 años de la creación de esta oficina, cuenta a Sevilla Actualidad que «nos interesaría que esa gente se quedara en el barrio, porque serían referentes en su comunidad, serían tutores sociales para su entorno, ejemplos a seguir. Pero la administración no puede obligar a nadie a vivir así».

La imagen que se proyecta también hace mella. «El 95% de las personas que viven en el Polígono Sur son familias normales y es fundamental que vean que la administración se impone», asegura Bretón.

La droga, el principal problema

El comisionado asegura que «la proliferación de las plantaciones de marihuana» es el principal obstáculo. Esta lacra afecta, además, a los más jóvenes, que ven en el tráfico de drogas una forma de vida. «Es difícil que la gente joven se apunte a un taller si plantando marihuana en casa gana 1500 euros». Para ello, «tienen que tener la cabeza muy bien amueblada y decir: «Doy un paso adelante»». «El tema de la droga te lastra todo. Mueve mucho dinero y eso genera muchas tentaciones, sobre todo por el poco reparo de la población al hablar de sustancias o cárcel», relata.

Técnico de Endesa revisando un «enganche»-. EP

Bretón asumió el cargo en 2019, «un año y medio o dos antes» del incremento de esta problemática. En estos cuatro años se han establecido relaciones con Endesa, que «ha hecho allí un esfuerzo importante en renovar cableado y centros de transformación», un arma de doble filo. «Al darle mayor capacidad para que tengan más potencia y, por tanto, no se vaya la luz, corremos el riesgo de que la gente que planta marihuana tenga más fuerza para plantar».

Los colectivos vecinales acusan a la eléctrica de negligencia y falta de inversiones en las infraestructuras eléctricas, señalando las continuas interrupciones como evidencia. Por su parte, Endesa argumenta que las acometidas ilegales a la red, destinadas al cultivo de marihuana en viviendas, y el consiguiente aumento de consumo, son los principales culpables de la saturación de los equipos y las interrupciones.

Transformador eléctrico quemado en la barriada Murillo en agosto de 2023. EP

El fraude eléctrico se «quintuplicó» en 2023

Endesa asegura un aumento del fraude eléctrico durante los primeros ocho meses de este año, quintuplicándose en comparación con el mismo período de 2022. Se ha pasado de 1,5 millones de kilovatios hora defraudados entre enero y agosto de 2022, a 5,5 millones en el mismo período de 2023.

Después de intervenir en casos de fraude, los técnicos de Endesa logran reducir las cargas de los centros de transformación hasta en un 60%. Sin embargo, se observa una recurrencia, ya que estas cargas suelen aumentar nuevamente pocos días después de la intervención, evidenciando la reincidencia de los defraudadores.

Más presencia policial

Bretón afirma que se necesita más presencia policial para disuadir tanto la producción como la venta y el consumo de estupefacientes. La droga «genera mucha conflictividad entre vecinos», quienes constantemente sufren cortes de luz por los enganches. Muchos de ellos son, incluso, extorsionados para vender sus viviendas, destinadas después al cultivo de marihuana. «Si no hay denuncia, porque los vecinos lo hacen para evitar represalias, la Fiscalía debe actuar de oficio», manifiesta el comisionado.

Bretón, que fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla durante el mandato de Soledad Becerril, asegura que, desde entonces, «veo un avance». «Yo no soy de los que opinan que aquello está peor que hace 20 o 30 años, yo veo la botella medio llena», reconoce.

«En el año 87 no entraban los autobuses, no entraba correos, no había instalaciones deportivas, no había centro de participación de mayores ni el movimiento asociativo haciendo proyectos interesantes», explica.

La acción de las entidades

La prevención y la educación son las bases fundamentales para crear una conciencia general en torno este tipo de vida. Una función que realizan «bastante bien» la Iglesia, las asociaciones y los diferentes planes que se despliegan en el barrio, que son claves a la hora de guiar a los más jóvenes.

La unión entre gobierno local, autonómico y central es «necesaria» para seguir impulsando proyectos, ayudas y becas. El comisionado menciona, en concreto, a la Fundación Alalá, Don Bosco o La Caixa, que trabajan en el Polígono Sur incansablemente para que los más jóvenes encuentren alternativas a la droga y la delincuencia.

«Cuando yo llegué había una feria de empleo muy precaria y eso lo hemos elevado», cuenta Bretón. «No se hace un barrio ni se hace una ciudad con solo ladrillo. Hay que darle alma a la gente y el alma es la formación, la educación y las oportunidades de inserción laboral. Y en eso hemos trabajado mucho».