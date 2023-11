Un acertante de Sevilla ha ganado más de 200.000 euros con un premio de segunda categoría del sorteo del Eurojackpot de la ONCE celebrado el pasado 28 de noviembre. El ganador se ha quedado a un solo sol (número complementario) para obtener el bote de 20 millones de euros que ofrecía para ese martes.

La suerte la ha dado Josefa Ramírez, vendedora de la ONCE desde hace año y medio, que vende según los días en la calle O’Donnell, en Rioja, en Teniente Borges o en la plaza de la Magdalena. No sabe con certeza ni quién ni dónde exactamente ha podido llevar la suerte. Se trata del único premio dado en España en este sorteo, que se celebra en 18 países del espacio económico europeo. En concreto la cuantía de segunda categoría (ha acertado los cinco números más uno de los dos soles) asciende a 200.125,70 euros.

«Llevo temblando desde anoche, no he podido dormir», confiesa hoy. «Estoy muy emocionada, muchísimo, porque me he quedado dos veces a punto de dar el Cuponazo por llevar todos los números menos el del medio, y yo decía; ¡Dios mío, a la tercera tendrá que ser!».

«Me encanta que me cuenten sus vidas»

Josefa, una mujer fuerte y positiva, se sitúa al borde de las lágrimas al pensar en el impacto que, el Eurojackpot premiado en Sevilla, puede tener en la vida de alguien. «A mí me encanta el trato con el público, que me cuenten sus vidas, los problemas que tienen, qué harían si les tocara, y tú intentas estar con ellos al máximo, es algo muy gratificante», explica. «Yo soy muy optimista, muy soñadora, siempre les digo que los sueños se hacen realidad, que con fe y esperanza todo se puede hacer realidad. Y me siento muy feliz -añade-. No sé a quién se lo habré dado, pero me alegro muchísimo porque, sea quien sea, le va a venir super bien, sobre todo a las puertas ya de la Navidad, seguro que puede arreglar algún problema»

La vendedora destaca la felicidad personal que siente por trabajar como vendedora de la ONCE. «Estoy super a gusto -comenta-. Le debo mucho a la ONCE por la oportunidad tan grande que me ha dado de poder trabajar con ellos porque considero a la ONCE como una gran familia. Tengo mucha suerte de estar rodeada de compañeros tan estupendos que me apoyan en todo lo que necesito y me ayudan en todo. Tengo esa suerte, de pertenecer a esta gran familia», concluye.