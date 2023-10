El estadio del Sevilla FC, el Ramón Sánchez-Pizjuán, se llenará de velas para acoger un concierto tributo a Queen de la mano de Candelight. El evento tenrá lugar el próximo 3 de noviembre, en dos pases a las 19:30 y a las 21:30 horas, y presentará los grandes éxitos de la banda inglesa Queen, interpretador por el quinteto de instrumentos de cuerda «Totem Ensemble». Temas conocidos como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘We Will Rock You’, ‘We are the Champions’, y más sonarán en un escenario montado en el estadio sevillista iluminado por miles de velas.

Las entradas ya están a la venta y según la opción elegida, podrás ubicarte en diferentes zonas del espacio destinado al concierto. La Zona A incluye el Palco de Honor del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y parte de gradas bajas. Ya la Zona B y Zona C serán ubicadas en las gradas del VIP Nervión. El ingreso a este se realizará por la Puerta 1890, que estará abierta una hora antes del comienzo del concierto.

Fecha y Hora: 3 de noviembre a las 19:30 y 21:30

Duración: 60 minutos aprox. (apertura de puertas una hora antes, no se podrá acceder tras el inicio)

Intérpretes: Quinteto de cuerdas Totem Ensemble

Precio: desde 26€