La hostelería es uno de los sectores más sacrificados en cuanto a trabajo se refiere, siendo muchas ofertas de empleo injustas y dudosas, como el caso de una en Sevilla, que está causando polémica en redes.

La cuenta de Twitter Soy Camarero (@soycamarero) ha sido la que ha difundido la conversación de WhatsApp que tuvieron la joven aplicante al trabajo y el empleador. En ella, la joven se presenta, adjunta su Currículo y explica su experiencia en el sector de la hostelería.

El empleador explica el sueldo y las condiciones, de 17:00 a 00:00 de lunes a sábado por un sueldo de 600 euros. La chica aplicante muestra su descontento con la oferta al tratarse de un horario de jornada completa por un sueldo de media jornada. La respuesta del empleador es «hay no se hija, no me he puesto a contar las horas».

La conversación termina con la joven explicando que según la ley, por ese sueldo solo podría trabajar 20 horas a la semana, a lo que el empleador responde «pues vete y busca, guapa». El suceso por esta oferta de trabajo en Sevilla ha causado polémica en Twitter, con la gran mayoría de los comentarios defendiendo la postura de la joven.