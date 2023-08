El Ayuntamiento de Sevilla comienza a regar con agua no potable, y por la vía de urgencia, las zonas verdes y ejemplares de vegetación de las glorietas y rotondas de la ciudad. Dada la situación de sequía, desde septiembre de 2022 está en vigor un bando municipal firmado por el anterior alcalde, Antonio Muñoz, que prohíbe el riego de jardines, praderas, arboles, zonas verdes y deportivas con agua potable. Multitud de zonas verdes de la ciudad se regaban aun con este tipo de agua, lo que ha provocado que, tras casi un año sin regarse, se estén secando.

Ante la situación encontrada, el gobierno municipal ha activado todos los mecanismos legales a su alcance para poder dar una pronta solución que permita salvar estas zonas verdes o iniciar su recuperación en el menor tiempo posible.

Regar «por vía de urgencia»

Este lunes ha entrado en vigor un contrato menor por valor de 18.000 euros para regar, por la vía de urgencia, aquellas zonas que no disponen todavía de sistemas de riego con agua no potable, mientras se implantan soluciones permanentes. Un ejemplo de estas zonas es la plaza de Cuba, una de las principales puertas de acceso al casco histórico de la ciudad, que, según el Consistorio, ha perdido numerosos ejemplares de rosales. A este contrato menor se suma otro de 70.000 euros que servirá para el riego con agua no potable de la arboleda de nueva plantación.