Sevilla sumó 282 personas más al paro y perdió 5764 afiliados a la Seguridad Social el pasado mes de julio, tal y como recoge el SEPE. La cifra de parados es normal para esta época del año en Sevilla y similar a la registrada en 2017 y 2018. También es mejor que la del pasado 2022, cuando se incorporaron al paro 1356 personas. La cifra total de parados en Sevilla es de 169.422 personas.

Por su parte, los datos de afiliación muestran una pérdida de 5764 cotizantes en julio, una cifra ligeramente superior a la del pasado 2022. Entre enero y julio se han destruido 6370 empleos, cifra que contrasta con el alza de afiliados que ha batido el récord en España. Sin embargo el total, que es de 788.671, ya está lejos del récord en Sevilla de 800.000 que se alcanzó en abril.

Las estadísticas de paro y afiliación son diferentes, por lo que los datos pueden ser muy diferentes unos de otros. La creación de empleo o la destrucción del mismo no se traslada automáticamente al paro registrado. Se da el caso de que, gran parte de las personas que han perdido su empleo en julio, no se haya apuntado a los servicios de empleo o no figuren como parados, sino en otra categoría.

El paro por comunidades autónomas

El paro registrado baja en 10 comunidades autónomas, las caídas más acusadas en términos absolutos se producen en Andalucía (-5.166), Comunidad de Madrid (-2.926) y Galicia (-1.579). Suben en las 7 comunidades restantes con Cataluña (1.612), Illes Balears (854) y País Vasco (796) a la cabeza.

En términos relativos, el desempleo cae, sobre todo, en Asturias (-2,66%), Extremadura (-1,70%) y Cantabria (-1,59%). Con respecto al año anterior las caídas relativas del paro se encuentran en Baleares (-16,65%), Extremadura (-10,25%) y Aragón (-9,98%). Madrid (-3,32%) y Cataluña (-2,94%) son las comunidades que menos reducen su desempleo.