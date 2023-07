Estoy sin palabras en este momento

No sé cómo explicar todo lo que he vivido contigo este momento, el tanto amor que siempre me das, por el amor que te doy cada día porque te lo mereces, contigo me siento en casa@LauraPausini súper loquitas las dos

TE QUIERO MI LAU SIEMPRE❤️ pic.twitter.com/cMIkYAXBEQ