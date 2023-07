La descripción de los curiosos hábitos alimenticios de un «guiri» que, entre otras cosas, mojó gambas en café con leche, se ha hecho viral tras una entrevista realizada por Andalucía Directo a Mariano García, propietario de la Cafetería Donald, un bar icónico situado en el centro de Sevilla.

«En 48 años detrás de un mostrador ha visto uno de todo», decía García, que entró a trabajar en el establecimiento como camarero. Aunque es normal ver a extranjeros comer de forma sorprendente para los españoles, pidiendo, por ejemplo, gazpacho caliente, el propietario de Cafetería Donald compartió una anécdota inesperada.

El turista entró en el bar y pidió un café con leche, gambas y queso. Si la combinación ya resulta extraña, más chocante aún fue la forma en la que se comió las gambas. El extranjero peló una de ellas y se la fue comiendo mientras la mojaba en café con leche. Por si fuera poco, acto seguido se bebió el agua templada con una rodaja con limón que es utilizada para lavarse las manos.

Cuando el video fue publicado en la red social Twitter, los comentarios no se hicieron esperar. «Por vuestra culpa me llevé ayer toda la tarde con fatiga y ni cenar pude…», decía un usuario. «He visto cosas que no se pueden explicar» o «La digestión tuvo que ser una maravilla», decían otros.