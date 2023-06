Vanesa Martín, la cantante malagueña y autora de canciones como Si pudiera o Quién lo diría, se subió este jueves al escenario de la Alameda de Hércules para pronunciar el pregón del Orgullo 2023. Un escenario al que se subirá también, el próximo sábado 24 de junio, el grupo indie Miss Cafeína como fin de fiesta tras el desfile.

Poco importó el calor la pasada tarde. La Alameda se llenó de personas, locales y visitantes, que se congregaron para celebrar la fiesta de la libertad. Una ausencia notable fue la del recién investido alcalde, José Luis Sanz. Sí estuvo presente el ex alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que compartió y celebró con el resto de sevillanos.

La Alameda se llenó de color con banderas, maquillajes, abanicos e incluso gorros, ante un escenario preparado para recibir a la pregonera y cantante de este Orgullo 2023: Vanesa Martín. Alrededor de las 21:15 apareció portando una bandera del Orgullo con lunares, la misma que portó el año pasado María del Monte. Arrancó la fiesta con una de sus canciones más conocidas Si me olvidas, que el público siguió sílaba a sílaba.

«Vengo nerviosa, con ganas y voy directa al turrón para decir una serie de cosas. Hoy celebramos el orgullo, la libertad como se celebra cada día en estas terrazas, donde nadie mira a nadie ni nadie es más que nadie», comenzó la pregonera.

Sin pelos en la lengua, Vanesa Martín reivindicó «la tolerancia, la naturalidad, el respeto, la inclusión y la libertad». Hubo momentos para la crítica, como cuando la cantante aseguró que «se avecinan tiempos difíciles» y que era importante «que nadie tire nuestra bandera».

Un repaso por su vida

En un repaso por su propia vida, Vanesa Martín explicó que había amado «a hombres y mujeres maravillosas» y que se había despojado de «prejuicios» para «vivir libremente en una ciudad (Madrid) que me abría los brazos». «No sabía bien lo que me estaba pasando», comentaba haciendo referencia a la discreción que ha rodeado su vida. La cantante reconoció que le gusta que hablen de ella por su «profesión, no por sobre con quien me voy a la cama».

El momento de la noche fue cuando la artista hizo hincapié en que «hoy tengo una mujer como compañera, la que roba mis pensamientos. No quiero pasar de puntillas y creo que soy bastante clara». «Espero estar a la altura y hablar desde lo que entiendo por amor, las anécdotas que he vivido y reivindicar la libertad de cada uno, además del respeto por encima de todo», concluyó Martín.