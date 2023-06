«El momento más violento de mi vida». Así califica la periodista Paloma Jara la escena vivida este jueves durante la representación de la ópera ‘Tosca’ de Giacomo Puccini en la Maestranza de Sevilla, que terminó con insultos homófobos, abucheos e incluso abandonos de algunos de los asistentes. Un beso en la boca por parte de dos de los actores fue lo que desató la ira de parte del público, que recriminó mediante gritos y abucheos al director de escena, el sevillano Rafael R. Villalobos.

En el @Maestranza se ha estrenado la 'Tosca' de Puccini con guiño a Pasolini cuya dirección de escena corre a cargo del sevillano Rafael R. Villalobos. En un momento de la obra, he vivido el momento más violento de mi vida como espectadora de artes escénicas. Os lo cuento 🧵 pic.twitter.com/JOkCo2QYaF — Paloma Jara (@paloma_pirfa) June 8, 2023

Tal y como relata Jara, la situación comenzó a tensarse «en el inicio del segundo acto». Fue en ese momento cuando «el personaje de Pasolini tiene un encuentro con un joven» y ahí «empezaron los gritos». «Al principio, pensé que las voces de reprobación formaban parte de la escena. Roma 1975. Pero no, era Sevilla 2023″, relata la periodista. Muchos de los asistentes del público repetían «fuera, fuera» con vehemencia, explicara Paloma Jara.

«Algunos abandonaron el teatro manifestando airadamente que habían venido a ver una ópera, no esto. Otros se fueron más discretamente. Hubo quienes aguantaron hasta el final para, cuando saliera Villalobos, volver a increparle», lamenta la periodista en un hilo de Twitter que compartía después de presenciar la bochornosa escena.

«Bravo» contra los «fuera»

Sin embargo, junto a los gritos de «fuera» podían escucharse aplausos y «bravo» procedentes de buena parte del público, que lo único que reprobó fue la actitud de la otra parte de los asistentes. «Parecía molestarles las referencias fuera de Tosca, tal y como la concibió Puccini en 1900, pero en el fondo creo que muchos de ellos lo que en realidad le molestaba era una escena de un encuentro homosexual», asegura Paloma Jara.

«Entiendo que el público amante de la ópera, además de ser exigente, es apasionado y muy conocedor de sus grandes obras. Pero Sevilla es mucho más que los que han insultado. Es más diversa, tolerante y transgresora que ellos y no se merece sentirse violenta en una noche de ópera», concluye la periodista en un hilo que ha no ha pasado desapercibido en las redes y que ha generado opiniones de todo tipo, ya que para algunos usuarios los insultos recibidos en esta ópera en Sevilla no eran homófobos, sino una crítica a la obra en sí.