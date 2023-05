Concurso de exorno de altares, balcones y escaparates por el Corpus Christi 2023.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, ha convocado el concurso de exorno de altares, balcones y escaparates con motivo de la festividad del Corpus Christi de 2023, con premios que alcanzan en total los 15.000 euros.

Así, el concurso de exorno de altares, escaparates y balcones convocado por la Delegación de Fiestas Mayores, mantiene el incremento de los premios que ya se puso en marcha el pasado año hasta llegar a los 15.000 euros en total, más del doble que en 2019 con cuantías de 3.500 en el caso del primer premio de altares y 2.500 en el de balcones y escaparates. El objetivo de este incremento es impulsar la participación en este concurso y potenciar la celebración del Corpus en Sevilla.

Para el segundo premio, se establece una cuantía de 2.000 euros en la categoría de altares y 1.500 euros en las de escaparates y balcones. Los terceros premios de las tres categorías estarán dotados con 500 euros cada uno.

Además, se mantiene el servicio de vigilancia por parte del Ayuntamiento para los altares presentados a concurso desde las 00.00 horas hasta las 08.00 horas del día 8 de junio de 2023.

Lista de integrantes del jurado

Como novedad este año, se ha modificado la lista de integrantes del jurado, potenciando la presencia de artistas, periodistas y expertos, además de otras personas vinculadas al ámbito de las hermandades y estará conformado por Francisco Vélez como presidente, Laura Fernández como secretaria y Tomás González, Ignacio Sánchez, Antonio Cattoni, Diego Géniz, Lourdes Hernández y Lina Montero Fernández como vocales.

Inscripción para el concurso por el Corpus Christi 2023

Podrán participar en el concurso cuantas personas físicas o jurídicas lo soliciten en la forma que se determina en las base del concurso. La inscripción se formalizará en los impresos que se facilitarán en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, situado en la Plaza de San Sebastián nº 1 (Edificio de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián), de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00, o en los Registros Auxiliares, sitos en los Distritos Municipales. También podrán presentarse las solicitudes por los demás medios establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de inscripción será hasta las 14:00 horas del día 5 de junio de 2023.

Tres modalidades de participación

Las tres modalidades de participación son las de Altares en la calle, Escaparates y Balcones. Si se participa con balcones que se encuentren en la misma fachada en la que haya escaparates que también se presenten a concurso, deberán hacerse dos inscripciones distintas, una para cada modalidad.

Para la participación en la modalidad de altares, éstos deberán estar situados en las calles del itinerario oficial de la procesión del Corpus. Los escaparates y balcones presentados a concurso deberán estar situados en las calles del itinerario oficial de la procesión del Corpus o en las circundantes delimitadas en el plano.

Todos ellos deberán contener expresas referencias litúrgicas a la festividad que se celebra, quedando excluidos los que no las contengan. Los altares, escaparates y balcones deberán estar concluidos el día 7 de junio, víspera del Corpus, antes de las 19.00 horas.

Desmontaje

El desmontaje de los altares no podrá realizarse antes de las 14.00 horas del jueves 8 de junio y deberá estar completado en el momento en que cese la autorización de ocupación de la vía pública que se haya concedido. El desmontaje de los balcones no podrá realizarse antes de las 19.00 horas del jueves 8 de junio y el de escaparates no podrá realizarse antes de las 19.00 horas del viernes 9 de junio.

La instalación de los altares precisará autorización de ocupación de la vía pública, que se tramitará por el Servicio de Fiestas Mayores ante el órgano municipal competente. A este respecto, los altares que no se presenten a concurso, deberán comunicarlo al Distrito Casco Antiguo para la tramitación de la ocupación de vía pública.

Desarrollo del concurso por el Corpus Christi en dos fases

El concurso se desarrollará en dos fases: una primera, en la que se realizará la visita del Jurado a los altares, balcones y escaparates inscritos; y una segunda, de deliberación del Jurado y emisión del fallo. Todas las visitas del Jurado tendrán lugar entre las 19:00 horas y las 23:00 horas del día 7 de junio de 2023.

Para la concesión de los premios, se tendrán especialmente en consideración los siguientes criterios de valoración: calidad artística de las instalaciones efímeras en cada una de las modalidades y mantenimiento de los elementos tradicionales en el exorno de altares, escaparates y balcones.