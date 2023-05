Pedro Sánchez y Juan Espadas han participado este sábado en el acto de arranque de campaña de las elecciones municipales en Sevilla. Junto a ellos, Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla; la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez y el alcalde de la capital, Antonio Muñoz.

En el acto, Espadas ha recalcado que las candidaturas locales socialistas en Andalucía llegan al 28 de mayo «con los deberes hechos» y «el aval» del intenso trabajo realizado por 450 alcaldes y alcaldesas en la comunidad y de 819 alcaldables. «Nos presentamos en todos y cada uno de los municipios andaluces, eso sólo lo puede decir el PSOE-A», ha subrayado.

Candidaturas con «liderazgo»

Ha insistido en que las candidaturas socialistas tienen «liderazgo, balance de gestión o proyectos de alternativa y equipos, mujeres y hombres con manos abiertas para trabajar por sus vecinos y vecinas» frente a quienes ahora que gobiernan en Andalucía «lo que hacen con los municipios y sus vecinos y vecinas es cerrar centros de salud, quitar ambulancias, cerrar urgencias, quitar aulas educativas públicas, no dar a los mayores lo que merecen, no trabajar por el empleo, y ser incapaces de ofrecer viviendas para jóvenes a precios asequibles».

El líder andaluz ha destacado el gobierno sensible de Pedro Sánchez en España con los momentos difíciles que vive la comunidad y todo el país por la sequía, agradeciendo los más de 2.000 millones aprobados en Consejo de Ministros extraordinario en medidas para afrontar con seriedad y rigor la escasez de agua «con obras e infraestructuras y, sobre todo, con ayudas para agricultores y ganaderos».

La sequía

«Cada vez que hay una crisis, este Gobierno de España está ahí», ha reiterado el responsable regional socialista, quien ha criticado que el PP prefiere «utilizar el agua y la sequía en campaña electoral y no dejará de hacerlo para confrontar y desgastar, no para trabajar codo con codo entre administraciones y resolver problemas». «Digo a Moreno Bonilla que es una vergüenza que el Gobierno andaluz del PP en cinco años de gestión se haya gastado más en propagada institucional que en inversiones hidráulicas, más del 25% más de lo invertido en agua, y con este tema no se juega», ha concluido.

De Sevilla, Juan Espadas ha confiado en la victoria de Antonio Muñoz para «seguir cambiando esta ciudad» aprovechando fondos europeos y desde la certeza de que los avances en esta ciudad «llevan apellido socialista. Sevilla está lanzada y no queremos retroceder, no queremos tristes que recuerden un pasado gris, sino a gente preparada y con sonrisa, socialista: queremos a Antonio Muñoz».