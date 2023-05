La usuaria de la red social Twitter @allymaav colgó un tweet el 9 de mayo donde decía «se habrá quedado a gusto el arquitecto» y adjuntaba una fotografía del nuevo edificio construido en Sevilla en la calle Condes de Bustillo perteneciente al barrio de Triana.

Se habrá quedado a gusto el arquitecto. pic.twitter.com/O6UuVqjJOk — A.Aranda (@allymaav) May 9, 2023

En esa imagen se puede apreciar el estilo totalmente distinto de la nueva edificación en comparación con los edificios que le rodean. El nuevo edificio es de un estilo moderno frente al estilo clásico de los edificios que tiene a sus lados. Además, tampoco coincide los colores de su fachada, blanco y negro, con los tonos cálidos de los que lo rodean.

Gran división en Twitter

El tweet llega a tener 2,9 M de reproducciones y se ha generado una gran división de opiniones entre los usuarios de Twitter, donde algunos piensan que, con la demolición del antiguo edificio y la construcción del nuevo, se ha destrozado el patrimonio de Sevilla. Por el contrario, otros le han quitado importancia a la nueva edificación y han salido en defensa del arquitecto.

Entre las reacciones de los usuarios en contra del nuevo edificio podemos leer «¿Cómo les han dejado hacer esa barbaridad?», «Que manera de cargarse la estética de un barrio y parte de la ciudad. Una auténtica pena!», «Qué horror, quién permitió esa obra ahí? Deberías de denunciarlos, me da como un pequeño infarto ocular al verlo…».

Por el contrario, entre las reacciones de los que están a favor «Sevilla y Andalucía necesita ser esa fusión perfecta entre historia y alma con modernidad y tecnología. Esta combinación es perfecta», «el edificio anterior tiene tan poco interés como el nuevo», «Si no se quiso conservar o no quiso conservarse la fachada antigua no es culpa ni del ayuntamiento ni del arquitecto. A veces las fachadas antiguas están en mal estado y hay que tirarlas».

El edificio demolido tenía un punto de originalidad muy interesante con esa línea quebrada que recorría los huecos.

De lo nuevo, su promotora anda muy orgullosa (que en eso de la formalización final también es responsable: mucho más que el @Ayto_Sevilla!):https://t.co/0AAvWqcpWJ pic.twitter.com/dfzhSYCdNM — Daniel Pinzón Ayala (@pinzonayala) May 10, 2023

El arquitecto, Daniel Pinzón Ayala, ha respondido colgando un tweet en el que dice «El edificio demolido tenía un punto de originalidad muy interesante con esa línea quebrada que recorría los huecos. De lo nuevo, su promotora anda muy orgullosa (que en eso de la formalización final también es responsable: mucho más que el @Ayto_sevilla!)». A esto le añade una imagen de como se encontraba el edificio antes de demolerlo y construir el nuevo.