Arranca la campaña electoral con vista a las próximas elecciones del 28 de mayo. Unos comicios en los que el PSOE volvería a salir elegido en las urnas, según la reciente encuesta del CIS, eligiendo por primera vez como alcalde de Sevilla al actual regidor, Antonio Muñoz. A pesar de que la campaña ha comenzado este viernes 12 de mayo de manera oficial, algunos partidos celebraron actos en la ciudad este jueves 11.

El PSOE, «a comerse las urnas»

El alcalde de Sevilla y candidato por el PSOE a la reelección, Antonio Muñoz, abrió la campaña electoral proclamando su «orgullo» por la ciudad y afirmando que «Sevilla tan sólo avanza cuando existen gobiernos socialistas».

En un acto celebrado en la Asociación de Vecinos ‘El Pueblo’ de la barriada del Zodiaco, en el Distrito San Pablo-Santa Justa, en el que también participaron la ministra de Justicia, Pilar Llop, el secretario general del PSOE-Andalucía, Juan Espadas, y el secretario general del PSOE-Sevilla, Javier Fernández, Antonio Muñoz afirmó representar la candidatura «de la sonrisa, la alegría y la ilusión, mientras otros dibujan una Sevilla oscura y tétrica». «Nos les dejemos volver a una ciudad crispada, donde estén enfrentados los unos con los otros, a una ciudad dividida, a una ciudad que no sepa avanzar. Sevilla no se merece otro parón, no se merece la crispación y a quienes generan odio. Es nuestra responsabilidad evitarlo», abundó.

«Sevilla está en marcha, está a pleno rendimiento. Expliquemos a esas personas que en otras ocasiones han elegido otros partidos, sea el PP o Ciudadanos, que piensen en Sevilla y que voten al proyecto que hace que la ciudad avance, que crezca y sea más justa: el del PSOE. Ni un paso atrás. Es la hora de Sevilla. Sevilla y solo Sevilla», concluyó Antonio Muñoz.

Espadas, por su parte, animó desde Sevilla a la participación en las próximas elecciones municipales y a la implicación al máximo de todo el socialismo andaluz en esta cita: «El 28 de mayo, a comerse las urnas». El líder socialista andaluz firmó que el PSOE comienza la campaña «con la tranquilidad de saber que se ha cumplido con los compromisos» en cada pueblo y ciudad de la comunidad, subrayando que en Sevilla ésta «no es cualquier campaña ni cualquier proyecto, es un proyecto que empezó por 2010» y en cuyo desarrollo «hemos demostrado la inmensa diferencia de cuando gobiernan PSOE y PP, sinónimo de parálisis».

Adelante Andalucía: «Una Sevilla para todos»

Sandra Heredia, candidata a la Alcaldía de Sevilla por Adelante Andalucía, inició su campaña de mano de la portavoz del partido, Teresa Rodríguez, en un acto previo a la campaña electoral celebrado en

La candidata afirmó que comenzaba esta campaña «con mucha ilusión» y con una lista de hombres y mujeres con los que va «a dar el golpe». Heredia afirmó que el Ayuntamiento necesita «volver al andalucismo de izquierdas coherente, para que podamos hacer una Sevilla para todos y para todas». «Que nosotras estemos en las elecciones es un paso gigante para Andalucía», afirmó la candidata, que quiere hacer de los ayuntamientos «un escudo contra los recortes del Partido Popular» y acabar así con el «desmadre» de las viviendas para fines turísticos, un tema candente en las últimas semanas.

«Queremos ser la Agencia Espacial Española y tardamos una hora desde la Macarena hasta Torreblanca en el Tussam», afeó la candidata, que aboga por una Sevilla más accesible en cuanto al transporte. «Frente a la Sevilla de escaparate, nosotras llevamos propuestas para que Sevilla sea para todos y para todas», concluyó Sandra Heredia.

El PP, «a por la segunda vuelta en Andalucía»

Acompañado del secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, Juanma Moreno estuvo arropando al candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, del que ha dicho que «tiene la experiencia necesaria, la pasión suficiente y el equipo adecuado para poner a Sevilla patas arriba, a funcionar y a recuperar el pulso que tiene que tener como gran capital». «Queremos ganar Sevilla para los sevillanos», dijo, añadiendo que «tenemos complicidad, proyectos y objetivos comunes y, si aliemos estos proyectos vamos a hacer grandes cosas».

Por su parte, el candidato manifestó que «después de casi 600 días pateándome la ciudad ya tengo muy claro cuál es el principal problema de Sevilla: es que el alcalde que nos ha dejado Pedro Sánchez y el señor Espadas es incapaz de gestionar la ciudad. No sabe». Añadió que «esa incapacidad va a hacer que Muñoz sea recordado como el alcalde que dejó a Sevilla entre las ciudades más sucias de España». «La inseguridad crece día a día en los barrios, la falta de aparcamientos, el caos de movilidad, la falta de planificación de las obras, el mal cuidado de los parques y jardines, la falta de viviendas», lamentó.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla concluyó que «tenemos un proyecto abierto para transformar Sevilla sin ideologías ni militancias, donde todo el mundo tiene las puertas abiertas. Un proyecto con el que vamos a mejorar la calidad de vida de todos los barrios y vamos a situar a Sevilla donde se merece. Y solo una receta mágica: trabajo, trabajo, trabajo, gestión, gestión y gestión. No hay otra».

«Dar la vuelta a Sevilla» con Ciudadanos

El candidato a la Alcaldía de Sevilla por Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet, dio comienzo a su campaña electoral este jueves haciendo alusión a la «rebeldía» de los sevillanos para convertir el partido en «la alternativa a las promesas vacías, al enchufismo y a la falta de modelo de bipartidismo». En el acto, celebrado en un hotel de la Plaza de la Encarnación, el candidato aseguró que «ha llegado la hora de volver a los orígenes de Ciudadanos para poner en marcha un proyecto ilusionante que haga de Sevilla una ciudad más abierta, más tolerante, más verde, más limpia, más segura, más comprometida con sus jóvenes y sus mayores» y en la que «la movilidad no sea un caos, en la que se apueste por el talento y por el empleo, en la que no estén los barrios más pobres y se fomente la igualdad efectiva».

Aumesquet, que estuvo acompañado diputado nacional de CS, Edmundo Bal, dijo que «hoy empieza un camino para que las urnas se llenen de votos liberales, para cambiar el politiqueo por gestión», que hará que «el proyecto de Ciudadanos sea decisivo en el próximo gobierno de la ciudad de Sevilla». Aumesquet concluyó que el «modelo de ciudad» que se espera de Sevilla «sólo será posible con el proyecto liberal de Ciudadanos».

Vox: «De Andalucía a la Moncloa»

Cristina Peláez, candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla, abrió su campaña acompañada de la diputada por Sevilla Reyes Romero en Los Bermejales, donde confió en que «durante esta campaña, los sevillanos tengan la oportunidad de conocer las propuestas de VOX para una Sevilla mejor. Y así, quiero llegar a cada sevillano y preguntarle si quiere cuatro años más de suciedad, cuatro años más de inseguridad, cuatro años más con Sevilla paralizada y sin esperanza para nuestros jóvenes, cuatro años más de atascos sin fin».

La candidata hizo hincapié en que en estos comicios «hay esperanza, porque los sevillanos tienen en Vox una alternativa que quiere poner las necesidades reales de los sevillanos en el centro de la política. Ha llegado la hora de desterrar todas esas prácticas socialistas que tienen a Sevilla paralizada y sin futuro». «Ahora los sevillanos saben que pueden elegir otra forma de hacer política, que pueden elegir a Vox; ahora saben que sus necesidades, las de verdad, las de cada día, son nuestra verdadera motivación a la hora de hacer política. Porque queremos cuidar Sevilla, porque tenemos pasión por Sevilla», explicó.

Así, Peláez aseguró que quiere «dejar el mejor de los resultados este 28 de mayo para que además de conquistar Sevilla, llevemos en volandas a nuestro presidente, Santiago Abascal, al Palacio de la Moncloa», concluyó.

Podemos y la «Sevilla real»

La candidata a la Alcaldía de Sevilla por la confluencia Podemos-Izquierda Unida, susana Hornillo, afirmó en el acto de pre campaña electoral que su coalición está marcada por la presencia en los barrios, así como los problemas de la «Sevilla real», haciendo hincapié en la vivienda, la precariedad o la desigualdad. «Unas expresiones del día a día de una ciudad que seguro que no estarán presentes en los Grammy», afeó.

La candidata celebró el acto en la plaza Alcalde Horacio Hermoso y estuvo acompañada por el número 2 de la lista, Ismael Sánchez, y representantes de las otras seis fuerzas políticas que forman parte de la candidatura. Hornillo puso en valor temas como la protección de los árboles de la ciudad, la protección del patrimonio o las políticas de protección de vivienda frente al turismo. Así, destacó que Podemos-IU «recoge la voz de todos aquellos que han sido ignorados en los últimos cuatro años» para diseñar un «futuro esperanzador» para Sevilla, donde la igualdad entre barrios «sea la bandera de identidad y el Ayuntamiento asuma el liderazgo en la protección de los derechos fundamentales de sus vecinos».

A modo de conclusión, Hornillo instó a la ciudadanía a escuchar las propuestas de cada partido y no acudir a votar «tras soportar 15 días de reproches y debates estériles».