Un celador del Hospital Virgen de Macarena ha sufrido una agresión por parte de un paciente en la que ha perdido la falange de un dedo de la mano por un mordisco. El suceso, denunciado por UGT, ocurrió durante el turno de noche del pasado 28 de abril.

Según el comunicado emitido por el sindicato, el agresor entró en el servicio de urgencias del hospital sevillano demandando que lo asistiese un médico bajo amenazas: «Quiero que me vea un médico. Quiero que me vea un médico, sino voy a coger una correa y me voy a ahorcar».

Las administrativas que lo atendieron lo derivaron a la sala de espera donde, según relata UGT, «comenzó a darse cabezazos contra la pared y posteriormente se quitó el cinturón haciendo una maniobra de ahorcarse». En ese momento, los celadores de urgencias acuden rápidamente para evitar que el individuo se hiciese daño.

Fue en ese momento de impedir que se autolesionase cuando uno de los celadores del Macarena presente en el altercado recibió un mordisco del agresor arrancándole la primera falange de un dedo de su mano, «escupiendo posteriormente el trozo que le había arrancado al trabajador».

UGT denuncia la falta de seguridad en la puerta de urgencias del Virgen Macarena y la desprotección a la que se ven expuestos sus trabajadores. El sindicato finaliza el comunicado «exigiendo más medidas de seguridad que eviten episodios como este y otros tanto en hospitales como en Atención Primaria».