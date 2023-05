(Continuación) Y entre estos botones de muestra fotográficos, de nuestro nobel científico por excelencia, destacar unos autorretratos de 1884, constante inspiradora en su obra, que realizó exponiendo un cuarto de placa cada vez. En ellos podemos ver un microscopio que le regaló la Diputación Provincial de Zaragoza, por lo que me malicio sea el organismo responsable de que estas imágenes aún se conserven, es lo que tiene la política, pero, ya sabe, no hay mal que por bien no venga. También le traigo la serie que le tomó en 1886 a su mujer Silveria y a sus hijas Enriqueta y Paula en la que destaca, desde el punto de vista técnico, su estudio sobre la ambientación lumínica y, desde el artístico, la pose de Silveria, en representación alegórica de la maternidad. O la que fue una constante en su producción fotográfica, el retrato familiar, como éste de 1888 donde aparece con su mujer y cuatro de sus hijos. Y por último la escena de unos saltimbanquis callejeros y su público, sacada en el Madrid de 1895, que forma parte de su fotografía costumbrista de quien se consideraba, en ese momento, un reportero gráfico. Por su calidad queda patente que diferenciaba la fotografía documental de la fotografía artística.

Silveria y Santiago

Por cierto, su mujer Silveria Fañanás (1854-1930) fue una buena fotógrafa y magnífica ayudante de laboratorio del neurocientífico, en realidad, una colaboradora permanente y a tiempo completo tanto en su actividad investigadora como en el matrimonio. De hecho trabajó, desde el punto de vista técnico, en la creación de placas fotográficas que sirvieron de base para los estudios sobre neurociencia; alguien dijo que “la mitad de Cajal es su mujer” y todo apunta a que no andaba muy descaminado con dicha afirmación. Abundando en este sentido colaborativo de la pareja creo que no le he dicho que tuvieron siete hijos y que Ramón y Cajal investigó sobre la hipnosis, utilizando para ello a la propia Silveria, a la que puso en trance hipnótico con el fin de evitar que sufriera al dar a luz; se trata probablemente del primer estudio español sobre hipnosis durante un parto.