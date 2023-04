(Continuación) Y dado que en un principio la letra E de la sigla IES es de educación y es evidente, yo al menos lo veo así, que a los centros escolares los alumnos deben acudir para recibir primordialmente conocimiento, es decir enseñanza (la educación viene ya con uno de casa), desde esta tribuna pretendidamente divulgadora ponemos nuestro granito de arena en dicho afán.

Autor de literatura científica

Aunque no son pocos los estudiosos que consideran a Julio Verne como el “padre de la ciencia ficción”, otros muchos son más bien de la opinión que en realidad, él nunca quiso cultivar ese género literario y, de hecho, lo catalogan como un autor de literatura científica. Como un divulgador de ciencias interesado en aproximar, en hacer accesibles al público en general, los nuevos conocimientos científicos y sus admirables aplicaciones técnicas. Y lo hace con un especial y loable deseo, el de acelerar el progreso y la liberación de la humanidad, lo que está bien sin duda, lo malo es que como bien sabemos, por desgracia, el progreso no siempre es sinónimo de avance y de la liberación qué quiere que le diga. Un empeño le decía, que Verne lleva a cabo anticipando en sus novelas novedosos inventos tecnológicos, sorprendentes sucedidos históricos o futuros descubrimientos y hallazgos científicos que terminarían por asombrar al mundo, mucho tiempo después de su muerte, dado el extraordinario acierto con el que lo hace. (‘El porvenir no me inquieta; lo que es duro a veces es el presente’).