Adelante Andalucía ha propuesto, como parte de su programa electoral, la creación de un cementerio laico y ecológico en la ciudad de Sevilla. La candidata de Adelante Andalucía por Sevilla, Paqui Maqueda, ha mantenido una reunión con una de las representantes del colectivo ciudadano que ha presentado la propuesta, Carmen Estrada, una profesora jubilada que, junto con otras personas de la ciudad, reclama un lugar donde las personas que no profesen creencias religiosas puedan tener un espacio donde sus restos reposen y que lo hagan de una manera coherente con sus convicciones.

Paqui Maqueda sostiene que incorporarán la iniciativa al programa electoral, ya que «es esencial que las personas ateas o no creyentes tengan un lugar donde celebrar su ceremonia de despedida, ya que los ritos son fundamentales para la sociedad». La número dos defiende la necesidad de este cementerio laico porque beneficiará a una parte importante de la ciudadanía de Sevilla, ya que como afirman desde el colectivo «el porcentaje de población que no comparte las creencias religiosas y no se considera representada por su simbología también es ya significativo y va en aumento».

Un cementerio ecológico

Si la laicidad era uno de los principales argumentos, la defensa del medioambiente es el otro. «La conciencia ambiental sigue creciendo entre la ciudadanía y con los avisos que nos está dando el cambio climático la gente quiere ser coherente con su conciencia ecológica en todos los aspectos de su existencia», ha mantenido la candidata.

Se trataría, aclaran desde el colectivo y la formación política, de un espacio natural con flora y fauna autóctona en el que las cenizas de los difuntos pudieran descansar, usando para ello urnas biodegradables que podrían transformarse en árboles posteriormente. Aclaran que su creación no afectaría al presupuesto, ya que no supone grandes gastos al no ser necesario construir ninguna edificación. «Creemos que es una iniciativa necesaria cuya puesta en marcha es cuestión de voluntad política y un deseo de proteger el medio ambiente y la pluralidad de creencias», ha concluido Maqueda.