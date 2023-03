El edil de PP de Alcalá, Pedro González, ha dimito como presidente de Nuevas Generaciones de Sevilla. Se lo comunicó al partido este 2 de marzo, alegando «deslealtad» de la dirección provincial del PP que ejerce Ricardo Sánchez.

«Hoy es de esos días que nunca pensé que llegaría. El 25 de febrero de 2008, con 16 años, entré por primera vez en una sede del Partido Popular, en la sede de Tomares. En ese momento adquirí un compromiso pleno con el partido y, por razón de edad, con Nuevas Generaciones. A modo de bienvenida, recibí una mochila y unos tarjetones para buzonearlos por mi zona de cara a las elecciones generales que se celebrarían en marzo. Desde ese momento nunca le pedí nada a mi partido, pero he tenido la inmensa suerte de haber sido concejal de gobierno en Tomares durante dos legislaturas o concejal en oposición en Alcalá de Guadaíra en el presente mandato».

«A nivel interno he desempeñado responsabilidades a todos los niveles: local, provincial, regional y nacional, destacando la Vicesecretaría de Organización de Nuevas Generaciones de España o la Presidencia de Nuevas Generaciones de Sevilla que ostento desde 2017 tras ganar con un amplio respaldo el último congreso provincial».

La carta continua recordando su labor y las personas con las que ha trabajado y de las que ha aprendido: «Como digo, nunca pedí nada. Cuando confiaron en mí para algún cometido lo agradecí y trabajé a destajo y, cuando no tuve una responsabilidad específica, colaboré en todo lo que pude para conseguir éxitos para mi partido».

En estos años he tenido el inmenso honor de aprender, de primera mano, de grandes políticos de nuestro partido como José Luis Sanz, Juanma Moreno, Juan Ignacio Zoido o Javier Arenas. Siempre he sentido a mi partido, el Partido Popular, como un punto de encuentro, un hogar y un lugar donde poder desarrollar mi vocación de servicio público.

En el escrito, carga duramente contra Ricardo Sánchez, asegurando que lleva más de cinco meses esperando una llamada suya y sufriendo faltas de respeto de la dirección provincial: «Sin embargo, el pasado 2 de octubre se celebró el Congreso Provincial del PP de Sevilla. Un congreso donde, a diferencia de los anteriores, sólo hubo una candidatura y, por tanto, Ricardo Sánchez fue elegido como nuestro Presidente. La directriz, tras unos tiempos movidos, era coser y conseguir un partido fuerte y unido. Tuve la oportunidad de compartir un café con Ricardo el 16 de septiembre donde me comentó su proyecto para la nueva dirección provincial y me emplazó a una llamada tras el congreso para hablar sobre el futuro de Nuevas Generaciones y del partido en Alcalá de Guadaíra donde, por desgracia, hay una situación de mucha tensión con asuntos que se encuentran, incluso, en los juzgados».

«Más de cinco meses después de aquel café no he recibido llamada alguna del Presidente y solo tuve una conversación con el Secretario General, José Ricardo García, quien también es Secretario General de NNGG. En esa reunión le propuse reactivar el funcionamiento de Nuevas Generaciones pese a la nula comunicación con el partido. Sin embargo, no solo recibí la negativa por respuesta, sino que me comunicó que iba a ser despedido de mi empleo en la Diputación de Sevilla para meter a un alcalde de Ciudadanos».

«Llevo más de cinco meses sufriendo faltas de respeto y deslealtades por parte de la dirección provincial, como que el partido se adueñe de la campaña de recogida de juguetes de Nuevas Generaciones y, tras el fracaso y la suspensión de una campaña con 16 años de antigüedad, hayan intentado hacerme responsable del fiasco. También he visto como, con la intención de ningunearme, se han saltado el cumplimiento de los Estatutos, nombrando un representante de NNGG en el Comité Electoral sin haber sido aprobado por el Comité Ejecutivo de la organización juvenil (art. 52.1 de los Estatutos) o que el Secretario General del Partido se haya reunido con un Comité de Campaña de NNGG que tampoco ha sido aprobado por los órganos de nuestra organización. Todo ello tiene una única finalidad, generar una “dirección provincial” alternativa a la que ganó un congreso y colocar a su nuevo delfín al frente sin escuchar a las bases. Esto, entiendo, no solo es una falta de respeto a mi persona, sino a toda la organización».

Comunica además que su malestar no solo lo está sufriendo él, sino que se está notando en compañeros de otros municipios: «En los últimos días he podido hablar con compañeros de muchos municipios donde el malestar es evidente. Incluso, algunos casos, se han hecho públicos en medios de comunicación. La campaña del PP de Sevilla con el lema “Entre Todos” se parece más a la de una compañía telefónica, donde se abren los brazos a los que vienen de fuera mientras se ningunea y menosprecia a los leales de toda la vida. Compañeros de muchos años han visto como ni siquiera han sido escuchados y se han tomado decisiones en sus municipios sin consultar a las estructuras locales».

Debido a las faltas de respeto que ha estado sufriendo y la «deslealtad» que alega, toma la decisión de dimitir: «Por ello, cansado de esta humillación hacia mi persona solo me queda una opción. Y no es otra que dimitir como Presidente Provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla. Es una decisión dura y tremendamente triste, aunque muy meditada. Habría sido más sencillo que mi Presidente, Ricardo Sánchez, me hubiese pedido que diese un paso al lado o que convocase un congreso provincial. Sin embargo, ante la nula comunicación, me veo en la triste obligación de dejar mi responsabilidad para evitar que sigan humillándome y manchando mi nombre».

Hace saber que es uno de los días más duros de su carrera y se disculpa con los afiliados a las Nuevas Generaciones de Sevilla: «Tras 16 años, creo que este es el día más duro, a nivel personal, que vivo en el Partido Popular pero creo que es lo más acertado para el partido y para mi tranquilidad personal y mental».

«Quiero pedir perdón a los afiliados de Nuevas Generaciones de Sevilla por marcharme de esta forma. Pedirle perdón, también, a mis compañeros por mis desaciertos o por si, en algún momento, no estuve a la altura. Solo tengo palabras de agradecimiento para Nuevas

Generaciones de Sevilla. Fueron ellos, los afiliados, los que me eligieron democráticamente en un congreso hace más de 5 años y ha sido gracias a ellos que Nuevas Generaciones de Sevilla ha crecido y conseguido grandes objetivos durante este tiempo».

«Siempre estaré a disposición de mis amigos y compañeros del Partido Popular pero

lamentablemente entiendo que a día de hoy, o por lo menos es lo que deja ver la dirección

provincial del partido, les estorbo más de lo que aporto».