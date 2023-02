La plataforma cultural Cervantes es Cine ha abierto una petición de firmas en Change.org para intentar salvar el Cine Cervantes, que cerró sus puertas el pasado mes de octubre tras no superar el impacto que supuso la pandemia.

En la petición, que lleva casi 3500 visitas, reza lo siguiente: «El cierre del cine Cervantes supone perder la única sala del centro de Sevilla, un espacio que no es multicines y no está en un centro comercial. Una situación que los cinéfilos y amantes de la cultura no pueden ignorar».

Además, este año 2023 la sala cumpliría 150 años en el mes de octubre, por lo que «es el momento de actuar, de que la ciudadanía se movilice para concienciar a la sociedad propietaria, empresa gestora e instituciones públicas». El objetivo de la petición para salvar el Cine Cervantes, a la que se puede acceder a través de este enlace, tiene como objetivo llegar a las 5000 firmas.

La petición ha llegado a oídos del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que ha mostrado su completo apoyo. «El Cine Cervantes ha sido un símbolo de nuestra actividad cultural y debemos sumar para garantizar su continuidad con un proyecto cultural singular. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, vamos a contribuir a la búsqueda de soluciones. Todo mi apoyo a la nueva plataforma Cervantes es Cine» comunica Muñoz a través de Twitter.