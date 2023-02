La subasta del patrimonio de Abengoa S.A. en la que será vendido el San Pedro penitente de los Venerables, segundo Murillo -propiedad de la matriz de la compañía de ingeniería sevillana que fue disuelta a finales del pasado mes de julio- está prevista para el próximo viernes 24 de febrero. En ese momento, la Junta de Andalucía podría ejercer su derecho a tanteo y adquirir la obra, tasada en ocho millones de euros y declarada Bien de Interés Cultural en mayo del año pasado con el objetivo de que no pudiese salir de España. De cualquier manera, aún podrá pujar por él cualquier entidad nacional o extranjera.

Sin embargo, la Junta de Andalucía, que ya realizó la compra del primer Murillo vendido por Abengoa, Santa Catalina, cedió el testigo al Estado para afrontar la compra del San Pedro Penitente. Aunque el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ya se mostrara en aquel momento dispuesto a adquirir el cuadro, aún no hay nuevos movimientos a este respecto, puesto que hasta la fecha de la subasta no se habrá puesto la obra en venta oficial.

Venta de los Murillo de Abengoa

Abengoa puso a la venta dos Murillos valorados en más de 6 millones de euros para saldar parte de su deuda. La multinacional con sede en Sevilla tiene una deuda de más de 6000 millones de euros y es por ello que, dada la situación de concurso de acreedores de la empresa, estos cuadros podrían hacer que la empresa recupere una liquidez necesaria para saldar las deudas.

Los Murillos, que están expuestos en la pinacoteca Fundación Focus-Abengoa y el Hospital de los Venerables, son una Santa Catalina, protegido como BIC a finales del pasado mes de abril, y adquirido por la Junta de Andalucía por un precio de 1.089.000 euros, y la otra, el San Pedro Penitente de Murillo, declarado también en el pasado mes de mayo BIC, adquirido por Abengoa en el 2014 por seis millones de euros. Ahora está tasado en ocho millones.

Bien de Interés Cultural para que el Murillo no salga de España

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó inscribir, a instancias de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico (CGPHA), como Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología Mueble, la obra de Bartolomé Esteban Murillo denominada San Pedro penitente de los Venerables, propiedad de Abengoa y expuesto en el Hospital de los Venerables Sacerdotes.

El Ayuntamiento de Sevilla se unió entonces a la petición de la asociación «Los Murillo no se mueven», para que las dos obras que pertenecen a Abengoa no salgan de la capital hispalense. Este procedimiento era esencial para que las obras no pudieran salir, al menos, de España.

El San Pedro penitente de los Venerables constituye una de las cimas artísticas de la producción del pintor sevillano, presentando valores culturales acreditados y relevantes que justifican su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) con la máxima figura de protección, la de Bien de Interés Cultural.