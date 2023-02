La Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen Macarena ha recibido por un estudio el premio «Serrano Ríos de Investigación», entregado durante el transcurso de la Reunión de Diabetes, Nutrición y Obesidad que organiza la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Este galardón se concede a trabajos originales que versan sobre el tema planteado en la reunión y publicados durante el año previo. Este es el caso del estudio denominado Different profiles of advanced heart failure among patients with and without diabetes mellitus. Findings from the EPICTER study. Publicado ya en la prestigiosa revista European Journal of Internal Medicine, y cuya aportación ayuda a describir las características y el pronóstico de dos enfermedades altamente prevalentes que con frecuencia se asocian, como la diabetes y la insuficiencia cardíaca avanzada.

La asociación de éstas patologías confiere al paciente un perfil diferente caracterizado por complicaciones micro y macrovasculares, particularmente enfermedad renal crónica. «Lo cual, explican los especialistas, empeora el pronóstico de estos pacientes». «Pensamos, a la luz de este estudio que para definir la insuficiencia cardíaca avanzada en pacientes diabéticos, es más relevante usar criterios generales como el deterioro funcional, ingresos repetidos, frente a los puramente cardíacos».

El equipo de autores del trabajo con la doctora Prado Salamanca a la cabeza, han logrado registrar y estudiar a un conjunto de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en base a si éstos padecían o padecen además diabetes mellitus.

Para realizar el trabajo se han usado datos del estudio EPICTER, un registro multicéntrico en el que han participado 74 hospitales españoles, enfocado en la insuficiencia cardíaca avanzada. EPICTER es un proyecto que ha sido liderado por médicos internistas del Hospital Universitario Virgen Macarena, concretamente los doctores José Luis Arias y Óscar Aramburu, junto a la mencionada doctora Prado Salamanca.