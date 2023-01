«Cerdita» (lunes), «Cinco lobitos» (martes), «El agua» (miércoles), «Modelo 77″ (jueves) y «As bestas» (viernes) son las películas Con las entradas gratuitas y ya prácticamente agotadas, los pases (todos a las 19:00 horas) a Mejor Película estarán acompañados, además, por parte del equipo de la película.

De esta forma, prosigue un ciclo específico que se inició el pasado jueves en el mismo emplazamiento con los nominados a Mejor Cortometraje de Animación, a Mejor Cortometraje Documental y a Mejor Cortometraje de Ficción, y tendrá su continuidad con las películas «En los márgenes» (lunes, 6 de febrero), «Alcarràs» (martes, 7 de febrero), «Suro» (miércoles, 8 de febrero de 2023) y «La maternal» (jueves, 9 de febrero).

«Cerdita»

Con respecto a la programación de esta semana, «Cerdita», de Carlota Pereda, protagonizada por Laura Galán, Claudia Salas, Camille Aguilar, Pilar Castro, Carmen Machi y José Pastor, gira en torno a Sara, para quien el verano solo significa tener que soportar las continuas burlas de las otras chicas de su pequeño pueblo. Pero todo terminará cuando un desconocido llegue al pueblo y secuestre a sus acosadoras. Sara sabe más de lo que dice, y tendrá que decidir entre hablar y salvar a las chicas, o no decir nada para proteger al extraño hombre que la ha salvado.

«Cinco lobitos»

Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante, Amber Williams, Lorena López y Elena Sáenz son los actores de «Cinco lobitos», cinta de Alauda Ruiz de Azúa. Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

«El agua»

«El agua», de Elena López Riera, con Luna Pamiés, Bárbara Lennie, Nieve De Medina, Alberto Olm, está ambientada en un pequeño pueblo del sureste de España. Una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que lo atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen «el agua adentro». Ana (Luna Pamies) vive con su madre (Bárbara Lennie) y con su abuela (Nieve de Medina) en una casa a la que el resto del pueblo mira con suspicacia. En medio de la atmósfera eléctrica que precede a la lluvia, Ana conoce a José (Alberto Olmo) a la vez que lucha por aventar a los fantasmas.

«Modelo 77»

Alberto Rodríguez es el director de «Modelo 77», con Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero y Catalina Sopelana como protagonistas. En la Cárcel Modelo de Barcelona, en 1977 Manuel (Miguel Herrán), un joven contable, encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco, se enfrenta a una posible pena de entre 10 y 20 años, un castigo desproporcionado para la cuantía de su delito. Pronto, junto a su compañero de celda, Pino (Javier Gutiérrez), se une a un grupo de presos comunes que se está organizando para exigir una amnistía. Se inicia una guerra por la libertad que hará tambalearse al sistema penitenciario español. Si las cosas están cambiando fuera, dentro también tendrán que hacerlo. Esta película ha sido rodada en la capital sevillana, cuya antigua fábrica de artillería Santa Bárbara fue el plató de recreación de la prisión barcelonesa, así como en la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios y oficinas de la Plaza de España.

«As Bestas»

Una pareja francesa de mediana edad se muda a un pueblo de Galicia en busca de la cercanía con la naturaleza. Sin embargo, su amor por el pueblo y su entusiasmo por el entorno choca de frente con la opresión abusiva y antagónica de una familia local que ha vivido allí toda su vida. Es la sinopsis de «As Bestas», de Rodrigo Sorogoyen, con Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido y Marie Colomb.

Agenda

Encuentros con referentes de la industria cinematográfica andaluza y nacional, sesiones de cine para los más pequeños, proyecciones en monumentos emblemáticos, un photocall en el Ayuntamiento de Sevilla, exposiciones o conciertos conforman la agenda previa a la ceremonia de los Goya que se desplegará por la ciudad hasta las vísperas de la gala.

El pasado viernes, asimismo, la Academia de Cine y el Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla organizaron conciertos de música de cine, en el que sonaron las bandas sonoras de películas nominadas a los Goya en el Cartuja Center CITE.

El concierto «De la gala con los Goya» incluyó creaciones musicales para la gran pantalla de los compositores ganadores y nominados de Premios Goya José Nieto (‘Carmen’), Roque Baños (‘La piel del tambor’), Zeltia Montes (‘El buen patrón’), Bingen Mendizabal y Koldo Uriarte (‘Baby’), Víctor Reyes (‘En la ciudad sin límites’), Federico Jusid (‘El verano que vivimos’), Arnau Bataller (‘Mediterráneo’) y Manu Rivero (‘La sombra de la ley’).

El programa se completó con la suite ‘Historia de nuestro cine’, interpretada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) que, bajo la dirección musical de David Hernando, fue la protagonista del repertorio musical. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, asistió al concierto.