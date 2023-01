Elena Huelva muere tras no superar el sarcoma de Ewing que padecía, un tipo de cáncer raro que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. Su familia lo ha comunicado en Instagram. En el caso de Elena, este se le originó en la pelvis con metástasis en los pulmones. La joven sevillana ha relatado su enfermedad en redes sociales con miles de seguidores que han estado atentos a su día a día.

Su último mensaje en Instagram fue: «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre», dijo literalmente horas antes de fallecer en el Hospital Virgen del Rocío donde se encontraba hospitalizada. Elena Huelva muere tras pasar las fiestas navideñas en su casa acompañada por la familia, según ha narrado en redes sociales.

Elena Huelva fue diagnosticada en 2019 ha luchado contra la enfermedad durante más de tres años. En este tiempo, incluso ha escrito un libro: Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente, en el que plasma su experiencia desde que conoció la desafortunada noticia de su enfermedad. «Entre tus manos tienes su historia para seguir la realidad y el día a día en el hospital y en el proceso de la enfermedad. Porque como ella misma dice, sus ganas ganan y ella puede con todo», reza la sinopsis de su libro.

Su historia ha llegado a oídos y ojos de muchos, logrando incluso amistad con personas tan importantes como Sara Carbonero o Aitana, que apoyan a Elena en su lucha contra este cáncer. Recientemente recibió la visita de Manuel Carrasco.

Todas sus publicaciones van acompañadas del hashtag #Misganasganan, que además de ser el título de su libro, es el leitmotiv que acompaña a Elena en su lucha contra este cáncer y con el que quiere enviar un mensaje de positividad a todos sus seguidores y a todos aquellos que se encuentren peleando contra esta enfermedad.

El sarcoma de Ewing

El sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer poco frecuente que afecta principalmente a niños y adolescentes, se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. Algunos de los síntomas del cáncer contra el que lucha la sevillana Elena Huelva son dolor, hinchazón y sensibilidad cerca del área afectada, dolor de huesos, cansancio sin causa aparente, fiebre sin causa conocida o pérdida de peso sin intentarlo.

Esta fue la enfermedad que acabó con la vida de Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. que logró superarlo pero en febrero de 2020 ingresó en el hospital tras sufrir una recaída.