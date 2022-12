El Ayuntamiento de Lora del Río, a través de la Concejalía de Comercio, y en colaboración con AECLO y Las 5 Calles, ha anunciado que a partir de las 21.00 horas del miércoles 21 de diciembre se pondrán en circulación 13.500 bonos de comercio de 10 euros cada uno, los cuales pueden conseguir en la web www.bonos.comercioloradelrio.es.

Indicar que los bonos de comercio no consumidos de los 13.500 totales en el periodo del 21 de diciembre al 15 de enero, se acumularán a la siguiente tanda que será del 15 de enero al 15 de febrero, que serán de 6.750 bonos más los no consumidos en el periodo anterior. El tercer periodo será del 15 de febrero a 15 de abril donde igualmente se acumularán los bonos no consumidos en el periodo anterior más 6.750 bonos restantes.

Cómo conseguirlos

Para poder conseguir los bonos de comercio hay que seguir el siguiente procedimiento:

Entrar en la web www.bonos.comercioloradelrio.es, en la que aparece la imagen de un bono e indica adquirir bono; cada ciudadano podrá adquirir hasta un máximo de 4 bonos durante la campaña, cada bono podrá canjearlo con compras de más de 40 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña. Sólo se podrá usar un bono por comercio. Los bonos caducarán a los 30 días.

En el caso que a un ciudadano/a le caduque el bono, podrá solicitar otro siempre teniendo en cuenta que hay una limitación de 4 en el total de la campaña.

Cuando ya tienen en la cesta de compra 4 bonos, hay que finalizar el proceso introduciendo los datos personales y un email, a la se les enviará los bonos conseguidos, o podrá descargarlos directamente desde la web.

Una vez conseguidos los bonos, los compradores solo tendrán que acudir a los establecimientos adheridos, hacer la compra y validar el bono que le será descontado en ese momento del total de la factura siempre y cuando la compra haya sido superior a 40 euros.

Si algún ciudadano no puede acceder o tiene limitaciones de conectividad, puede acudir al Ayuntamiento de Lora del Río a solicitar los bonos y se les entregará en el Punto de Información.

Procedimiento para empresarios y comercios

Asimismo, aquellos comercios y empresarios de Lora del Río que quieran adherirse a la campaña del «Bono Comercio», tienen que solicitarlo a través de la Sede Electrónica del portal municipal del Ayuntamiento de Lora del Río, siguiendo esta ruta: