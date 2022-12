A pesar del rechazo que todavía sufren por parte de muchos sevillanos, las Setas de la Plaza de la Encarnación despierta mucho interés en el mundo, tal como ha certificado Google. En la lista de términos más buscados en 2022 de todo el mundo que ofrece a través de Google Trends, este monumento aparece en la segunda posición en la categoría de «Lugares de interés».

Este lugar, que curiosamente aparece con su nombre oficioso de Las Setas de Sevilla en lugar de su denominación oficial de Metropol Parasol, solo se ha visto superado por el Sky Garden de Londres, un jardín en lo alto de un rascacielos con impresionantes vistas de la ciudad del Támesis.

Justo por debajo de las Setas se encuentran el templo de Tanah Lot en Bali, Indonesia; el mirador de HeHa Ocean de la región especial de Yogyakarta, también en Indonesia, y en quinta posición la Ponta da Piedade, en Lagos, Portugal.

En esta lista de términos más solicitados a nivel internacional de Google Trends se puede comprobar que el número uno de la categoría de ‘búsquedas’ se encuentra el término «Wordle» seguido de «India vs Inglaterra». En noticias, Ucrania encabeza el ranking seguido por la muerte de la reina de Inglaterra y en la categoría de ‘gente’ y ‘actores’ aparecen en ambos Johnny Depp y Will Smith. En películas, el término más buscado es Thor: Love and Thunder y en series de televisión, Euphoria.