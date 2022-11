Elena Huelva es una sevillana que en el año 2019 fue diagnosticada con un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. En el caso de Elena, este se le originó en la pelvis con metástasis en los pulmones.

Desde entonces, lleva relatando su vivencia con la enfermedad en su cuenta de Instagram @elenahuelva02, en la que publica cuando se encuentra bien, porque el estado en el que se encuentra Elena es delicado, con momentos de subidas y bajadas por el tratamiento que está siguiendo. Su historia ha llegado a oídos y ojos de muchos, logrando incluso amistad con personas tan importantes como Sara Carbonero o Aitana, que apoyan a Elena en su lucha contra este cáncer.

La sevillana ha escrito un libro que ha titulado «Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente», en el que plasma su experiencia desde que conoció la desafortunada noticia de su enfermedad. «Entre tus manos tienes su historia para seguir la realidad y el día a día en el hospital y en el proceso de la enfermedad. Porque como ella misma dice, sus ganas ganan y ella puede con todo» reza la sinopsis de su libro.

Elena ha estado varios días inactiva en redes y hace unas horas publicó un post en Instagram en el que comunicaba a sus seguidores que su estado no era el mejor, «llevo unos días bastante regular, ayer ingresé y me transfundieron sangre, hoy me han puesto también la quimio. Dos en uno como el otro día» escribe la influencer en la publicación, en la que además admite que lleva viendo doble varios días.

Todas sus publicaciones van acompañadas del hashtag #Misganasganan, que además de ser el título de su libro, es un mantra que acompaña a Elena en su lucha contra este cáncer y con el que quiere enviar un mensaje de positividad a todos sus seguidores y a todos aquellos que se encuentren peleando contra esta enfermedad.

El sarcoma de Ewing

El sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer poco frecuente que afecta principalmente a niños y adolescentes, se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. Algunos de los síntomas del cáncer contra el que lucha la sevillana Elena Huelva son dolor, hinchazón y sensibilidad cerca del área afectada, dolor de huesos, cansancio sin causa aparente, fiebre sin causa conocida o pérdida de peso sin intentarlo.

Esta fue la enfermedad que acabó con la vida de Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. que logró superarlo pero en febrero de 2020 ingresó en el hospital tras sufrir una recaída.