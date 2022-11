Una investigación liderada por un grupo de profesionales de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen Macarena evidencia que la posibilidad de desarrollar síntomas negativos de la esquizofrenia es más probable en personas que padecen este trastorno mental en países en vías de desarrollo que en países desarrollados.



Este significativo hallazgo ha supuesto la publicación del estudio en Psychiatry Research, una revista de alto impacto en salud mental y neurociencias, y abre la puerta a una posible reconsideración de los hipotéticos factores de protección social vinculados a las sociedades de los entornos menos desarrollados.

Alteraciones «positivas» y «negativas»

La esquizofrenia es un trastorno psicótico que se manifiesta mediante alteraciones en la percepción, el pensamiento, la afectividad y la voluntad. Estas alteraciones se clasifican en «positivas», aquellas que no se manifiestan en población que no padece psicosis, por ejemplo, alucinaciones; y «negativas», como deterioro en el lenguaje o retraimiento social, funciones psicológicas básicas que están generalmente presentes en la población sana.



«Cuando la persona con esquizofrenia está estabilizada, esta sintomatología «negativa» es la principal responsable de la limitación de su autonomía y funcionalidad. Hoy no existe tratamiento farmacológico ni psicoterapéutico eficaz contra estos síntomas. Es por ello que es muy necesaria una investigación que profundice en el conocimiento de esta sintomatología y de su tratamiento», advierte el autor principal de este trabajo de revisión sistemática, Álvaro López, Psiquiatra del hospital sevillano.

Este pionero estudio sobre la esquizofrenia realizado en el Macarena además aporta otras nuevas evidencias sobre el pronóstico de la esquizofrenia a nivel global, como que un tercio de pacientes presentarán síntomas negativos primarios y persistentes y que la prevalencia de los mismos puede diferir de un país a otro.

La innovación y la investigación que viene desarrollando la Unidad de Salud Mental de Hospital Virgen Macarena le ha hecho merecedor en el pasado de publicaciones en revistas internacionales de prestigio como The Lancet Psychiatry, The British Journal of Psychiatry, Biological Psychiatry, Schizophrenia Research, Journal of Affective Disorders o Current Psychiatry Reports.