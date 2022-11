La Comisión Provincial de Patrimonio, en la sesión celebrada este miércoles, ha informado favorablemente el proyecto de restauración de las torres de fachada de la iglesia de San Luis de los Franceses de Sevilla y el proyecto de adecuación de la Sala de Profundis del antiguo Noviciado de los Jesuitas como espacio expositivo.

Asimismo, ha dado cuenta de un total de 18 expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico, de los cuales 9 corresponden a Sevilla y 9 a la provincia, en Castilleja de Guzmán, Constantina, Écija, Guadalcanal, Morón de la Frontera, Pruna y Villanueva del Ariscal.

Iglesia de San Luis de los Franceses

Las torres de fachada, realizadas por Leonardo de Figueroa, fueron restauradas en la década de los noventa del siglo XX. Desde entonces no se ha intervenido en las mismas, por lo que presentan un estado que, si bien no es peligroso, sí merece una intervención por las patologías observadas y que pudieran acelerar el proceso degenerativo que provocó diversos desprendimientos en la torre sur en diciembre de 2018, con motivo de las inclemencias meteorológicas sufridas por la ciudad en esas fechas y que afectaron de forma sensible al cuerpo superior de la torre mencionada.

En lo que se refiere a la Sala de Profundis, se aprueba el proyecto que pretende adecuarla como espacio expositivo y uso cultural, y también para recibir las visitas y celebraciones de eventos culturales. Como la Sala de Profundis tiene una altura reducida, se va a destinar principalmente a exposiciones de obras de pequeño formato, y contará para su climatización con un equipo con regulador de temperatura y humedad en la contigua Sala del Refectorio, que recientemente ha sido rehabilitada para exposiciones temporales.

La antigua Sala de Profundis, que presenta un estado de conservación deficiente, se situa en la galería principal del Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses, y está cubierta por bóvedas de arista que se apoyan en los muros de fábrica que conforman la crujía. En su frente norte linda con el patio que hace de entrada de mercancías y transportes. El espacio no posee ventilación ni luz natural, dado que fue cegado en su día para uso de sala polivalente, por lo que parece un espacio idóneo para uso expositivo. En la actualidad se usa como almacén y hasta hace algún tiempo servía al Centro Andaluz de Teatro como sala de ensayos.

Respeto a la morfología del edificio

Las actuaciones propuestas vienen definidas por el respeto a la morfología del edificio, manteniendo la estructura espacial y los elementos arquitectónicos que deben ser protegidos, sin intervenciones estructurales. Se eliminarán todos los materiales agregados que no tienen ningún valor ni interés y distorsionan la configuración del espacio, de manera que la intervención en la Sala proporcionaría al edificio una visita muy variada: la iglesia, cripta, capilla y una exposición permanente de pintura barroca y contemporánea tanto en la Sala del Refectorio como en esta nueva sala, lo que aumentará el interés de visitantes y la referencia del Conjunto Monumental.

Además de todo ello, Patrimonio ha informado favorablemente el proyecto de consolidación del artesonado y de las cubiertas de la escalera del Monasterio de Santa Inés, que cubre la escalera que históricamente ha comunicado las galerías bajas del Claustro del Herbolario con las altas, y que parece ser de la misma época de la construcción de dicho claustro, o sea el siglo XVI. Esta escalera, de un solo y recto tramo, se localiza al sur del coro de la iglesia, a la derecha de su portada gótica, y desemboca en una sala a una cota inferior que la galería alta, que se cubre con un sencillo artesonado y que posiblemente es de una época posterior, quizás siglos XVIII XIX.

Así pues, esta intervención devolverá el buen funcionamiento del sistema constructivo del artesonado, considerando la Comisión de Patrimonio que la actuación adecuada más inmediata, tal como se recoge en el proyecto presentado, es volver a disponer las piezas perdidas por el paso del tiempo y consolidar las existentes, volviendo a dar continuidad y estabilidad al sistema.

Otras obras en la provincia

Ya en la provincia, y entre otras cuestiones, la Comisión de Patrimonio ha informado favorablemente sobre la realización de obras de mejora de los caminos y de los espacios urbanos públicos y peatonales en general, que faciliten el acceso a los castillos de Constantina, Morón de la Frontera y Pruna.

También en la provincia, Patrimonio ha informado favorablemente el «Estudio de Detalle U3 del PP3 `Zona Norte´: Ordenación urbanística del ámbito dotacional público Norte del núcleo principal de Castilleja de Guzmán». El ámbito del estudio de detalle se encuentra afectado por la delimitación del entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, de la antigua Hacienda Divina Pastora, su jardín, y la torre de contrapeso, también llamado Colegio Mayor Santa María del Buen Aire. Asimismo dicha parcela objeto del Estudio de Detalle se encuentra en el borde del BIC, de la Zona Arqueológica de los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, también llamado Poblado y necrópolis de la Edad del Cobre y yacimientos arqueológicos.

Villanueva del Ariscal

Finalmente, en Villanueva del Ariscal, el órgano de Cultura ha informado favorablemente la intervención definida en el proyecto de rehabilitación del BIC Bodegas Góngora. En concreto el proyecto pretende la ejecución de un nuevo edificio industrial construido mediante un lenguaje actual y de marcado carácter neutro en cuanto su textura y color, así como la solución final que se le dará a la empalizada y la pérgola de enmascaramiento del tránsito de camiones, cuestiones importantes a la hora de evaluar adecuadamente la incidencia que esta nueva edificación tendrá en el ámbito en el que se ubica.

También existe una referencia en el proyecto relativa a la intervención en los jardines y especialmente sobre las palmeras, valoradas de manera específica en el Decreto de declaración de BIC. En concreto el proyecto de ejecución recoge, entre sus hitos más importantes, la edificación de una nueva fachada, para lo cual se usará un revestimiento de paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado con una subestructura de anclaje mediante grapas y montantes tubulares que permitan su estabilidad y rigidez. Esta propuesta de fachada quiere crear una imagen sensible con el entorno de colores claros y una piel vegetal que mimetice el edificio con los jardines, expresión de respeto al edificio existente.