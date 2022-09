El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha participado este lunes en los encuentros informativos organizados por Europa Press donde ha repasado todos los temas que se encuentran encima de la mesa de la actualidad de la capital andaluza.

El más controvertido en las últimas semanas es la tasa turística, una propuesta del gobierno local apoyada en el consistorio por el Partido Popular. La semana pasada el consejero de Turismo, el Arturo Bernal, dijo que no era el momento de este debate porque el sector estaba saliendo «a pulmón». Muñoz ha vuelto a referirse a ello y ha asegurado que «no nos pueden negar siete millones de euros al año sin diálogo». «Nos están impidiendo invertir más en mejoras en servicios públicos, protección del patrimonio o en la proyección de la ciudad. Y es un debate que tenemos consensuado y avanzado», añadía.

Sobre la regulación de las viviendas turísticas, Muñoz ha pedido que la Junta le escuche para que reforme la normativa y «establezca restricciones para una adecuada convivencia y por la sostenibilidad y la calidad del turismo». «Sevilla ha sido pionera en aplicar una limitación en las viviendas turísticas aprovechando una modificación urbanística que luego han hecho también otras ciudades como Cádiz. Las viviendas turísticas tienen ya en nuestra ciudad la misma regulación que los apartamentos turísticos o los hoteles con más requisitos y exigencias. Pero no podemos avanzar más si la Junta de Andalucía no escucha a los ayuntamientos que queremos que se modifique la normativa y se impongan restricciones a las viviendas turísticas en favor de una adecuada convivencia», ha concluido.

También quiero reivindicar por #Sevilla:

▶️ Que se abra el diálogo sobre la tasa turística. No nos pueden negar sin diálogo 7 millones €/año para avanzar hacia un turismo de calidad y sostenible, mejorar los servicios públicos y conservación del patrimonio.#EPDesayunoMuñoz pic.twitter.com/cthHdBwswt — Antonio Muñoz (@antoniomunozsev) September 19, 2022

Metro de Sevilla

Otro de los asuntos candentes es la línea 3 del Metro de Sevilla. El alcalde de Sevilla ha expresado que «el Metro de Sevilla debe aparecer en los presupuestos del Estado y Junta», a la vez que asegura que «la primera licitación del Metro puede producirse ya» y que «la ampliación debe continuar, sin parones». Estas palabras las ha pronunciado el regidor hispalense en el marco de las infraestructuras de la ciudad y su área metropolitana de las cuales ha exigido el «desbloqueo». Además, el líder del gobierno local ha asegurado que «están comprometidos con el transporte público». Muñoz ha avanzado algunas de las medidas que planean para un futuro, entre las que se encuentran una tarjeta de viajes única y esta semana votarán en el Pleno elevar la propuesta a la Junta y al Ejecutivo central.

En este bloque de su intervención también ha dedicado algunas palabras para la finalización de la SE-40. «Reclamo diálogo, que nos justifiquen la decisión que se adopte finalmente y fijar y cumplir ya los plazos de ejecución. No podemos esperar más». Para finalizar este bloque, ha pedido que la conexión entre el Aeropuerto de Sevilla y la Estación de Santa Justa debe ser ferroviaria y no por autobús o tranvía, propuesta de la Junta con la que Muñoz se muestra en desacuerdo.

Ley de Capitalidad

También ha hablado Antonio Muñoz sobre la Ley de Capitalidad para Sevilla. El alcalde ha reivindicado una mesa de negociación trilateral al respecto aclara que aspiran a que esta medida «dé una financiación autonómica digna a Sevilla». Además, ha asegurado que necesitan «mayor financiación y recursos para nuestros barrios y servicios públicos».

«La ley de capitalidad nos permitiría contar con una comisión bilateral permanente con el Estado y la Junta para facilitar el desbloqueo e impulso de infraestructuras, servicios y otras necesidades que tiene nuestra ciudad para avanzar y crecer.» «No se puede gobernar Andalucía sin escuchar a Sevilla. No se pueden tomar decisiones en Madrid sin escuchar a Sevilla. Sería un gran error, lo cometa el partido que lo cometa», ha apostillado.

El pasado mes de julio el gobierno socialista de la capital andaluza retomaba el debate que existía años atrás sobre otorgarle a la ciudad los «privilegios» que conlleva la Ley de Capitalidad. Esto conllevaría un mayor ingreso de ayudas por parte de otras instituciones por el hecho de ofrecer sus servicios como capital. Por otro lado, esto le otorgaría al consistorio más capacidad de gestión sobre asuntos municipales.

«Sevilla es la capital de Andalucía. Lo dice el Estatuto de Andalucía. Nuestra ciudad merece una ley de capitalidad, un sistema de competencias y financiación propio. Somos la capital, tenemos toda la administración, una población de 1,5 millones de personas y más necesidades de servicios públicos, inversiones o infraestructuras», ha argumentado el alcalde de Sevilla.

Transformación social

Muñoz ha pedido otra mesa de diálogo bilateral para tratar diferentes asuntos de la capital. En primer lugar, la mejora de los barrios capitalinos empobrecidos, a los que se ha referido com «zonas con necesidad de transformación social», como son como son Tres Barrios, el Polígono Sur o Torreblanca. «Sus vecinos no pueden esperar más, ni estar pendientes de proyectos vinculados a convocatorias o actuaciones concretas. Requieren una actuación integral, un compromiso firme. Son situaciones extraordinarias que requieren medidas extraordinarias. Lo he dicho muchas veces. La situación de estos barrios nos debe avergonzar al Ayuntamiento, pero también a San Telmo. Este problema requiere de una comisión bilateral específica y un trabajo conjunto», ha explicado el alcalde.

El segundo, los nuevos desarrollos urbanísticos donde hay que equilibrar equipamientos y fijar acuerdos en materia urbanística. «Sevilla está creciendo y la administración autonómica está de espaldas a esa expansión. No podemos crecer con nuevos barrios y que no se planifiquen los colegios o los centros de salud que se requieren». Y el tercero, las grandes infraestructuras que requiere Sevilla. «No podemos estar siempre a base de intercambios de golpes, anuncios o proyectos aislados. Hay que marcar una estrategia para la capital de Andalucía con una planificación para los próximos años», ha argumentado.

«Quiero iniciar el trabajo para una ley de capitalidad y para los grandes acuerdos que necesita Sevilla con la configuración de una comisión bilateral entre administraciones para abordar los temas estratégicos», ha remarcado el alcalde, quien, en este marco de las relaciones institucionales, también ha pedido «que se escuche» a Sevilla en cuanto al debate sobre la tasa turística. «La política turística de Andalucía no se puede hacer sin escucharnos, sin oír nuestra voz. Sin tener en cuenta los retos que tenemos, las necesidades en materia de servicios públicos que derivan del turismo o las dificultades de convivencia que se puedan generar», ha sentenciado.