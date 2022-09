El Hospital Infantil del Virgen del Rocío se ha sumado al estreno de la nueva película de Disney, Pinocho. Desde este jueves hasta el próximo domingo, todos los menores ingresados en el centro podrán visualizarla junto a sus familias en las pantallas instaladas a pie de cama.

El hospital sevillano se une así a una iniciativa en la que participan 160 hospitales infantiles de España y Portugal. La idea es que más de 2000 niños y niñas ingresados puedan disfrutar de un rato de evasión y diversión desde sus propias habitaciones.

Por cuarto año consecutivo, Disney vuelve a llevar su magia a hospitales infantiles para que los pequeños que se encuentren ingresados tengan la oportunidad de disfrutar de un estreno, al igual que cualquier otro niño.

Como en las ocasiones anteriores, gracias a Italfarmaco, la tecnología con el servicio de streaming de Disney+ y de Quantium, y la coordinación de todo este dispositivo desde la subdirección de Servicios Generales en el hospital sevillano, se ofrece este estreno a través de una app gratuita de fácil acceso para seguir la película desde las habitaciones.

Sobre Pinocho

Robert Zemeckis, ganador de dos premios Oscar por Forrest Gump, dirige esta versión en acción real de la entrañable historia de una marioneta de madera que se embarca en una apasionante aventura para convertirse en un niño de verdad.

Tom Hanks interpreta a Geppetto, el carpintero que construye y trata a Pinocho (Benjamin Evan Ainsworth) como si fuera su propio hijo. Joseph Gordon-Levitt es Pepito Grillo, la «conciencia» de Pinocho; la nominada al Oscar Cynthia Erivo es el Hada Azul; Keegan- Michael Key es Honrado Juan. Además Lorraine Bracco, actriz también nominada a los Oscar, encarna a Sofia la Gaviota, un nuevo personaje, junto a Luke Evans como El Cochero.

Además de las entrañables canciones de la cinta animada clásica, que incluye «When You Wish Upon a Star» interpretada por Cynthia Erivo, la película presenta nuevas canciones originales compuestas por los nominados al Oscar Alan Silvestri y Glen Ballard (El Expreso Polar).