El juez que lleva el caso de la tala del ficus de la Parroquia de San Jacinto, en Triana, ha ratificado su decisión de suspenderla y obliga al Ayuntamiento de Sevilla a que se haga cargo de las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad tanto de las personas como de los bienes. Así se refleja en el auto judicial del juzgado de lo contencioso número 9.

La justicia argumenta que si no se suspende la tala, en caso de que al finalizar el proceso judicial la sentencia fuera favorable a los denunciantes, el caso se quedaría sin objeto, es decir, si se tala ahora el ficus de Triana, ya el proceso no tendría sentido porque de ganar quienes piden la continuidad del árbol ya no podrían hacer nada.

Por otro lado, el juez ordena a la Gerencia de Urbanismo a tomar las medidas de seguridad que se requieran mientras se desarrolla el proceso, aunque más bien se lo recuerda, ya que esto ya lo aceptó el consistorio a mediados del mes de agosto. En el auto de este lunes se hace referencia a los informes presentados por el Ayuntamiento de Sevilla en los que se recoge que no hay riesgo inminente de caídas o desprendimientos en el árbol centenario.

Dichos informes tenían una validez de seis meses, por lo que el juez aclara que si el proceso se alarga más de esos seis meses, seguirá recayendo en el consistorio tomar las medidas necesarias, algo que el propio auto prevé. Los trabajadores de Parques y Jardines se están encargando de poner en práctica medidas para garantizar, sobre todo, la estabilidad del árbol y sus ramas, ya que un informe de 2021 temía por su estabilidad por la presencia de hongos y por las quemaduras en algunas zonas por una mala poda, problemas en los que se están enfocando las medidas requeridas por el juez.

Por todo ello, el juez ha rechazado la caución de 150.000 euros que solicitaba la Orden de Predicadores-Dominicos Provincia de Hispania a la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza, dado que la misión de garantizar la seguridad en el entorno del ficus ya recae sobre la Administración dirigida por Antonio Muñoz.