(Continuación) Un error de escritura, sigo con el KM 0 de la placa sita en la solería viaria,

propiciado quizás por la equívoca expresión de marras utilizada, “kilómetro cero”. La misma que a más de uno le puede hacer pensar que dicho kilómetro existe como tal distancia y no es así, nada más lejos de la realidad. No existe ningún espacio físico con ese nombre, como no existe un kilómetro cero, un año cero o el curso cero de la carrera de Químicas. Se trata de un punto sin dimensiones, singular, el punto 0 km, pero no de una distancia con ese valor.

Kilómetro cero y Metrología (2)

Por lógica, la forma de contar cualquier intervalo, sea espacial o temporal, o el número de dedos de una mano se realiza siempre empezando con el uno (1) no con el cero (0), de no hacerlo estamos ante una estulticia pseudocientífica más o, lo que es peor, una “ikerización” de ganapanes, ya ve por dónde voy ‘Titotatín, tatín, tatín, ta, tito, tito, tín…’. De la segunda objeción al texto de la placa, la del símbolo de la unidad de longitud, en el mismo ejemplar de consulta de Fundéu se especifica también que un símbolo no es ni una abreviatura ni una sigla, razón por la que nunca lleva punto final ni admite plural.