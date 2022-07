¿Sabe qué es, dónde se encuentra y desde cuándo? ¿Está al corriente de su significado y por qué está, precisamente, ahí? ¿Conoce las circunstancias de su existencia y colocación? Son preguntas en busca de respuestas que a continuación acometeremos, pero antes y sin destripar nada, hago hincapié en una evidencia. Por la imagen que ilustra el titular estamos ante una entrada distinta, una como la marcera del grafiti de Hedy Lamarr de la avenida ¿recuerda?, y con la que comparte un extraño texto, un diferente motivo de reconocimiento y un peculiar formato callejero, si bien en este caso no tiene nada de efímero y su autor no es un artista particular sino toda una institución municipal.

¿Qué es el kilómetro cero?

O punto cero, se trata de una especie de localización geográfica desde la que se miden las distancias a diferentes lugares, y la podemos encontrar en carreteras y vías férreas como señal de tráfico. También existen algunas dentro de las ciudades, sea en capitales de nación u otras ciudades de relevancia, y en todos los casos nos indica el inicio de las mismas, como es el caso, o el punto por el que se circula por ellas, en otros. El más renombrado de todos es romano, cómo no, y se encontraba en el mismo Foro Central de la Antigua Roma, cerca del templo de Saturno. Conocido como Milliarium Aureum,“Miliario de Oro”, fue erigido por el emperador César Augusto y se trataba de un monumento en forma de columna del que se piensa partían todos los caminos del imperio y todas las distancias eran medidas con relación a él. Naturalmente el kilómetro cero de una ciudad se ubica en el centro neurálgico, ¿y geográfico?, de la misma.