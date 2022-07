La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, del Servicio Andaluz de Salud reconoce como Unidad de Referencia en Andalucía para el trastorno del espectro alcohólico fetal de diagnóstico complejo al servicio de Pediatría del Hospital Universitario Virgen Macarena, valorando la excelencia del trabajo desarrollado por esta Unidad de Gestión Clínica en el diagnóstico de niños afectados por dicho trastorno.

Esta declaración, visibiliza y reconoce la excelencia de la asistencia sanitaria pediátrica del centro sanitario en un procedimiento que precisa de un conocimiento exhaustivo de las distintas categorías clínicas y criterios diagnósticos publicados en la literatura científica.

La evaluación previa de la antes mencionada dirección general, que ha reconocido la organización, gestión y resultados de esta Unidad especializada, ha ponderado en esta designación los protocolos desarrollados en el servicio, el perfil de sus profesionales, las actividades de formación, investigación y publicaciones.



Con esta denominación se ha puesto en valor el buen hacer de un equipo multidisciplinar compuesto por facultativos de la Unidad de Neurología pediátrica, con especial atención al neurodesarrollo y seguimiento madurativo, así como de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Universitario Virgen Macarena.

Trastornos del espectro alcohólico fetal

Los trastornos del espectro alcohólico fetal se pueden dar cuando una mujer embarazada consume alcohol en algún momento del embarazo, incluso cuando la mujer no sabe que está embarazada. No existe ninguna cantidad de alcohol segura para que estos trastornos no afecten al bebé, por lo que los expertos recomiendan encarecidamente eliminar las bebidas alcohólicas hasta que se produzca el parto.

El consumo de alcohol durante el embarazo puede dar lugar a un amplio espectro de manifestaciones clínicas, que puede abarcar desde rasgos faciales característicos y defectos en el crecimiento a trastornos de conducta y problemas de aprendizaje de severidad variable.

El diagnóstico de estos trastornos es muy complicado, porque no existe una prueba médica que los confirmen. Además, no existe ninguna cura para ellos, la persona a la que se le diagnostiquen algunos de los trastornos del espectro alcohólico fetal los tendrá durante toda la vida.