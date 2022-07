El portavoz de la coalición IU-Podemos en el Ayuntamiento hispalense, Daniel González Rojas, ha lamentado «la imagen de abandono que se traslada a sevillanos y visitantes de un entorno tan emblemático y turístico como el Parque de María Luisa». «Pese a los grandes eventos que el gobierno vende en la Plaza de España y pese a los grandes anuncios a favor del patrimonio, la realidad es muy distinta si te das un paseo por el parque» ha afirmado el edil de Izquierda Unida.

Desde IU recuerdan que ya han denunciado en varias ocasiones el abandono de las fuentes ornamentales del parque, «donde el 70% no estaba en funcionamiento por roturas de las bombas u otras deficiencias como obstrucción en las tuberías o los chorros» ha aclarado Rojas, que lamenta que «pese a el gobierno municipal licitó la compra de bombas para estas fuentes después de nuestras muchas denuncias, a día de hoy, son ya varias las que se han estropeado».

«Si las fuentes ornamentales sufren este abandono, las fuentes de agua potable no corren mejor suerte» añade Rojas, que aclara que «son muchas las que no están en funcionamiento desde hace años y otras, como las Fuentes de las Palomas en la Plaza de América que –pese a restaurarse hace poco – sufren pérdidas que están deteriorando el entorno». A esta falta de agua potable para los y las usuarias del parque, hay que sumar el mal funcionamiento de los aseos públicos «que no cumplen los horarios de apertura y donde la limpieza y mantenimiento deja mucho que desear».

Sobre todo esto, Rojas ha anunciado que presentará una batería de preguntas en la próxima Comisión de Control para «que el gobierno rinda cuentas y deje de mirar hacia otro lado». «El equipo de gobierno tiene que asumir las consecuencias y aceptar que la realidad dista mucho de lo que tienen en la cabeza» ha lamentado el portavoz municipal.

Los contratos para la mejora de la seguridad, «insuficientes»

El pasado mes de abril el gobierno anunció un nuevo contrato de vigilancia de los parques y jardines de la ciudad con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros y la posible implantación de un sistema de video vigilancia en el Parque de María Luisa y en los Jardines de Murillo, previa autorización de la Delegación del Gobierno.

En este sentido, Rojas preguntará al gobierno por los detalles del contrato anunciado, que tiene previsto dos equipos de vigilancia integrado cada uno de ellos por un vigilante con vehículo para 13 espacios dependientes del Servicio de Parques y Jardines. Un personal que, según Rojas, «es claramente insuficiente para garantizar la seguridad de un BIC como el Parque de María Luisa y de otras zonas verdes de la ciudad que se mantienen con medios propios del Ayuntamiento».

También preguntará por la instalación de video vigilancia y los permisos y autorizaciones para ello y, por último, por «las necesarias actuaciones para que los bares que hay en la Plaza de América no afecten a la seguridad del parque».