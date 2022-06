El no rescate a Abengoa es, a juicio de la Junta de Andalucía, «por otros motivos». El portavoz en funciones del ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha mostrado la postura del gobierno en cuanto a la decisión del SEPI de no aportar los casi 300 millones necesarios para el rescate de la multinacional sevillana.

Bendodo a acusado a la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, de «mentir» cuando dice que, si la Junta de Andalucía hubiera aportado 20 millones de euros a Abengoa, el rescate hubiera sido posible. En este sentido, el portavoz en funciones ha pedido «seriedad» y ha señalado que «no entendemos que una andaluza quiera castigar a Andalucía».

«El Gobierno de Andalucía no tiene una herramienta para dar ayudas directas a empresas. Y eso lo sabe el Gobierno de España», ha manifestado Bendodo. El portavoz en funciones ha hecho alusiones a los informes favorables de las dos consultoras que contrató el SEPI, PKF Attest y Grant Thornton, como principal baza para que ese rescate, de 293 millones de euros, se produjera.

Ha sido, a juicio de la Junta, «por otros motivos». «Tienen que explicar por qué, desde el Gobierno de España, teniendo informes internos que avalaban las ayudas a Abengoa, políticamente no darlas». «¿Porqué la SEPI, con dos informes internos a favor, no da la ayuda a Abengoa? Es algo que desde Andalucía no nos podemos explicar», ha manifestado.

Desde la Junta creen que no se ha querido dar la ayuda «por otros motivos». «Que lo explique el Gobierno», ha señalado Bendodo, que ha recordado que las seis empresas que ha rescatado en esta última tanda el SEPI «suman 18.000 empleos y Abengoa por sí sola a 11.000». «Es muy grave», ha zanjado el portavoz en funciones de la Junta de Andalucía.