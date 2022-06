La asociación ‘Ni Un Árbol Menos’, en nombre de la plataforma ‘Salva Tus Árboles Sevilla’, ha presentado alegaciones al proyecto de reurbanización de la barriada de Tablada, cuestionando la tala de 389 árboles que éste prevé. Han enviado un escrito al Ministerio de Defensa y al Ayuntamiento de Sevilla pidiéndoles que se pare este arboricidio.

Al ministerio se le interpela por ser el titular de la barriada, y el redactor del proyecto. Y se le pide, por un lado, que revise sus prioridades, entre las que debiera estar mantener y proteger el arbolado existente. Por otro, que reconsidere sus criterios proyectuales, porque uno esencial debería ser la adaptación de los requerimientos técnicos y la salvaguarda de la arboleda existente.

Por último, se exige que se reevalúen todos estos árboles, mediante un estudio detallado e individualizado de su estado y nivel de riesgo, con procedimientos que vayan más allá del simple examen visual. Igualmente ocurre en el caso del Ayuntamiento de Sevilla porque será el titular de la barriada tras su reurbanización, y porque antes ha de aprobar el proyecto. Es por lo que se le pide que no lo valide si no se modifica, dado el altísimo impacto que supondría la actuación proyectada sobre nuestro patrimonio medioambiental.

En cuanto a las alegaciones al proyecto, inciden por un lado en defectos formales, por no

recogerse en el anexo de normativa aplicable el cumplimiento de la ordenanza municipal de arbolado, y por no aportarse documentación clave sobre el estado de estos ejemplares. Y por otro, en los motivos aducidos para plantear una tala tan masiva. Se les remite al estudio de la arboleda incluido en el proyecto, pero este no analiza el estado fitosanitario y el riesgo de cada árbol.

Una desaparición del 73% de la sombra verde en Sevilla

Recuerdan que el Ministerio de Defensa, a través de su Instituto de Vivienda, presentó ante el Ayuntamiento el proyecto para reurbanizar la barriada de Tablada. Y en éste se prevé la tala de 389 ejemplares; dos tercios (259) por supuesto mal estado y el resto (130, sanos) por decisiones de diseño.

El arboricidio planeado en Sevilla supondría la desaparición del 73% los árboles que contabilizan en la barriada (531); una muy considerable masa arbórea, compuesta por ejemplares con una edad media de 50 años. Y, con ellos, la eliminación de los importantísimos servicios ecosistémicos que dicha dotación ambiental nos presta: reducción de la temperatura y la insolación en el semestre climático más duro; disminución de la contaminación del aire; mayor habitabilidad de calles y espacios públicos; refugio para la biodiversidad, en especial para la avifauna.

Efectos de la retirada de árboles

El texto presentado argumenta que la sustitución de un árbol adulto de gran porte, como muchos de los que se pretenden talar en la barriada de Tablada, por uno joven supone una pérdida de dichos servicios por al menos 20-30 años; algo que nuestra ciudad, tan vulnerable a los efectos de la crisis climática que ya estamos padeciendo, no se debe ni puede permitir. En definitiva, unos impactos negativos de gran calado difícilmente justificables y asumibles en los tiempos y condiciones en que vivimos.

Y recuerdan también que hace apenas dos años ya se perjudicó la habitabilidad de esta

barriada y la calidad de vida de su vecindario, al no introducirse una buena alineación de arbolado aprovechando las obras que Endesa realizó, y el ayuntamiento validó, para meter nuevo cableado a todo lo largo de la acera occidental de la calle Antonio Bienvenida. Se hicieron mejoras en la pavimentación, «pero no se culminó la actuación con la debida provisión de sombra».

Se arguyó entonces que era imposible, pero eso «no es creíble» para la asociación: la acera tiene seis metros de anchura, y se alcanzan más de ocho metros si se considera también la banda de aparcamiento colindante.