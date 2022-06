Se celebra con aforo completo una de las citas anuales del marketing y la economía digital organizada por ESIC Business & Marketing School evento Marketing Hub Sevilla. Impulsado por la escuela de negocios ESIC Sevilla, ha mantenido presente el propósito de compartir entre colegas de profesión los mejores ejemplos de acciones, aprendizajes y experiencias de marketing digital, comunicación y negocios digitales aplicado en todos los sectores.

Patricia Cuevas, directora del campus en Sevilla, ha sido la encargada de inaugurar la

jornada dando la bienvenida a todos los participantes: «Volvemos a conectar y a conocer lo

último del marketing y la economía digital, un evento dinámico para que todos participéis».

La primera intervención, ‘El mundo de los pagos en el foco de la innovación: nuevas tendencias’, con Inés Monguilot, directora de Marketing y Publicidad de Kutxabank, abordó

cómo su empresa genera oportunidades de negocio gracias al marketing digital, reveló que

en la actualidad el 92% de los pagos son mediante contactless y comentó cómo están

creciendo en todo: tarjetas, compras (tanto durante la COVID-19 como postpandemia),

comercios electrónicos y pagos móviles. También aportó la clave en términos de percepción de compra actual: «Comprar es supersexy, pero pagar no nos gusta a nadie. El objetivo es que pase desapercibido. Es lo que llamados pagos invisibles».

En la segunda intervención, Jesús Hernández Ruiz, CEO de A04Media, profesor y asesor

de la Comisión Permanente de UN Futures de la Organización de las Naciones Unidas,

titulada ‘Nuevas tecnologías que impactan en el negocio’ comentó que vivimos en un mundo en el que estamos todos interconectados e «[…] hiperextraño porque no sabemos qué hacer con nuestras empresas en una situación de grandes cambios. Hay un gran secuestro de la comunicación y de la innovación. Hemos perdido el control de la comunicación y la tecnología». Aportó soluciones e ideas como que «lo que no hacen las grandes empresas no lo podemos hacer nosotros» destacando el papel esencial de la formación: «Necesitamos más formación que nunca. Si no tienes formación continua estás fuera del negocio del marketing». Por último, animó «[…] a ver que el mundo se está moviendo por palancas diferentes: todo se vuelve viejo; que haya crédito; y marketing, porque si la gente no sabe que existimos no hay nada que hacer».

La tercera sesión monográfica de Marketing Hub Sevilla 2022, ‘Innovation Series: Metaverse Impact in Real Life’ corrió a cargo de María Albalá, directora de HUB de

Innovación en el Instituto de Innovación de ESIC Business & Marketing School (ICEMD).

Ofreció algunas claves para que entendamos el impacto en la vida real del metaverso,

«Pensemos el metaverso como momento. Es un punto de inflexión donde tu vida real y

digital pasan a ser una». Sobre su propósito asegura que «Hay que pensar en que la gente

que viene a verme en el metaverso lo hace para que pasar tiempo conmigo, con mi marca y

así ganar enganche emocional». Acaba incitando a los asistentes a «[…] olvidar de que las

leyes de la física existen. Podemos hacer cosas distintas. Merece la pena probar, descubrir,

y pasar tiempo en el metaverso porque puede ser muy divertido».

Marketing Hub Sevilla 2022, impulsado por ESIC Sevilla

A continuación, la mesa redonda con tres casos de éxito de empresas andaluzas, City

Sightseeing líder internacional en experiencias turísticas, Cover Manager y Forma 5 que

compartieron de primera mano las claves de sus logros, conducida por Teresa Suárez,

profesora de ESIC Sevilla. Nacho Carnés representó a City Sightseeing, marca líder a nival

mundial (está presente en casi 100 ciudades de todo el planeta) de buses de techo

descubierto que nació en Sevilla en 1992. María Romero asistió en representación de Cover

Manager, una empresa de tecnología al servicio de la industria de la Hospitality. Gonzalo

Navarro representó a Forma 5, empresa sevillana puntera fabricante de mobiliario y sillería

de oficina con una trayectoria de más de 40 años posicionada en España y países como

Francia, Oriente Medio, Reino Unido y de Latinoamérica.

Todos compartieron el tipo de marketing que realizan desde sus departamentos, más centrado en cliente final o empresa y en España o en otros países, los principales

aprendizajes a lo largo de su trayectoria, campañas y acciones destacables, errores y retos

como la pandemia salvados y sus planes de futuro integrando nuevas tecnologías como

realidad aumentada y virtual, el metaverso, el uso de los datos e inteligencia artificial.

Nacho Carnés, Head of Digital Marketing at City Sightseeing Worldwide, destaca cuestiones del marketing enfocado a cliente final que toma una rápida decisión de compra, la importancia de entender las expectativas del cliente, el uso de los datos y la inteligencia

artificial y trabajar con partners de valor, María Romero, Marketing & Communication

Manager en Cover Manager pone en valor «hacer marca», trabajar la visibilidad de los

casos de éxito, estar solo presente en los canales y redes que pueda comprobarse que

funcionen, y emprender colaboraciones dentro del sector de la hostelería.

Por su parte, Gonzalo Navarro, responsable de Comunicación y Marketing de Forma 5 comenta sobre el marketing enfocado a empresas y la importancia de poner al cliente en el centro, empatizar con el usuario final, entender su cultura, adaptarse a ella, ser fiel a los valores de tu marca y el lanzamiento de su marca Pattio. Continuaron respondiendo las preguntas de los asistentes, que compartieron inquietudes sobre temas como la moneda virtual y estrategias en el metaverso, divisas, las herramientas que utilizan en su día a día y cómo miden sus resultados que respondieron los ponentes. Patricia Cuevas clausura este Marketing Hub Sevilla 2022 seguido del networking en terraza donde los profesionales han intercambiado impresiones, contactos y buscado las sinergias de negocio. Este evento cuenta con el apoyo de las empresas colaboradoras de los ponentes, el patrocinio de Coca-Cola Europacific Partners.

