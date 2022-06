Es la segunda de las tres vías del nomenclátor sevillano que, con nombre de estación astronómica, aparece por estos predios encontrándose además muy próximas en la barriada Hermandades del Trabajo. Me refiero a la calle Primavera de hace tres meses y a la por venir calle Otoño, así que ya ve, tres estaciones del calendario en un solo barrio, lo que no está mal. Tres eran tres, dicen de las hijas de Elena. Comprendida entre la avenida de San Lázaro y la calle Los Romeros, en pleno distrito Macarena (41009) al NO de la ciudad, pertenece a la primera fase de la barriada construida a principios de los años 70 y fue rotulada así en 1971 a petición de la misma cooperativa de viviendas. Se trata de una corta vía peatonal (63 m de longitud) y sin duda su presencia, negro sobre blanco en esta cita semanal, es imperdible por motivos obvios.

Solsticio de junio. Obvios digo porque mañana, 21 de junio a las 11 h 14 min -hora oficial peninsular y balear, Ceuta y Melilla, una menos en Canarias- tendrá lugar el solsticio de junio, una expresión relacionada con la posición del Sol en el ecuador celeste que significa “Sol quieto” al provenir del latín solstitium o sol sistere y alude a la impresión que deja el astro de estar quieto en el cielo. Una circunstancia astronómica que se da en el punto de la eclíptica en el que el astro alcanza su posición más boreal y su máxima declinación norte (+23º 27') durante varios días, por lo que parece no cambiar.