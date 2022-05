Tras 13 años desde la primera versión, el Cuco reconoce que sí estuvo en el piso de la calle León XIII después de que se produjera el asesinato de Marta del Castillo. Estos hechos los negó en el año 2011 cuando declaró como testigo en el juicio contra Miguel Carcaño.

El proceso judicial que ha comenzado este jueves 26 de mayo y que estaba previsto que durara hasta, al menos, el próximo martes 31, pretendía aclarar si el Cuco mintió en su última declaración ante el juez, es decir, si cometió un delito de falso testimonio.

Esto ha quedado zanjado en esta primera sesión, en la que el propio acusado ha reconocido los hechos pero no ha querido responder a más preguntas, y la jueza que lleva ha cerrado el caso ante el reconocimiento de los hechos, por lo que el resto de declaraciones, entre ella la de Miguel Carcaño, ya no se producirán. Ahora, Francisco Javier García, El Cuco, se podría enfrentar a una pena de cárcel de entre ocho meses y dos años de prisión, al igual que su madre, Rosalía García, que ha reconocido los mismo hechos.

Todas las declaraciones han sido anuladas excepto la de los padres de Marta del Castillo, tal y como lo ha pedido su defensa. La jueza lo ha admitido para valorar los «daños morales» que hayan podido sufrir ante el falso testimonio del Cuco y su madre.

La Fiscalía acusa al Cuco y a su madre de planear, «con carácter previo», una declaración «concordante y coherente». El juzgado de Menores declaró probado que los hechos que narró el Cuco en 2011, siendo menor de edad, no eran ciertos. El acusado aseguró que fue a su casa que no volvió a salir más, pero la versión de la Justicia asegura que eso no fue así. De hecho, detalla que el menor de edad por aquel entonces se marchó en el coche de su madre junto a Samuel Benítez. Entonces cuando acudieron al piso de Miguel Carcaño para ayudarle a deshacerse del cuerpo de Marta del Castillo con la ayuda de una silla de ruedas.

«Mal sabor de boca» para la familia de Marta del Castillo

La abogada de la familia de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, ha asegurado a la salida de los juzgados que se marcha con un «mal sabor de boca» porque «hay pruebas que se quedan en el tintero» tras la aceptación por parte del Cuco y su madre del falso testimonio.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, la letrada de la familia asegura que este cambio de versión es para que «no se sepa lo que pasó esa noche» y que «prefieren declararse culpables para evitar la declaración de los testigos». Inmaculada Torres asegura que este reconocimiento de los hechos «trastoca todos los hechos probados de una y otra sentencia, tanto la de mayores como la de menores».

La defensora de la familia Del Castillo Casanueva ha asegurado que se van a oponer a cualquier «beneficio penitenciario porque no se puede beneficiar de la justicia quien se burla de ella».