El próximo día 18 de mayo, María Salmerón, condenada a nueve meses de cárcel por incumplir la custodia compartida de la hija con su padre, deberá presentarse en el juzgado para determinar su ingreso en prisión. De hecho, el exmarido de María Salmerón también está condenado a un año y nueve meses de cárcel por malos tratos. La mujer está citada para que entre ya en prisión tras rechazar el Gobierno central, de manera polémica, el nuevo indulto presentado por el abogado de María.

Esta polémica se debe a que Justicia presentó de manera discreta el rechazo al indulto de María Salmerón para evitar así el debate en el Consejo de Ministros. De hecho Justicia, llevó a la reunión del Ejecutivo el rechazo codificado en verde y sin el nombre de Salmerón, ya que cuando se presentan en verde están los temas sobre los que hay consenso y no se debaten.

Así manifestó su malestar María Salmerón el pasado miércoles a un grupo de diputados y políticos de Unidas Podemos que estaban presente en una concentración a favor de la madre donde declaro que «la denegación de mi indulto os la han colado en verde en el Consejo de Ministros y la aprobasteis dentro de un paquete con otras 74 negativas de indulto más, porque no sabíais que el mío iba entre ellos. Votaron algo que no sabían que estaban votando. ¿Cómo puede permitir eso un Estado de derecho? Que me lo expliquen, porque es una aberración».

Por otro lado, Miriam Ruiz, hija de María, expresó en una entrevista en El Intermedio que lamenta tener que haber estado obligada a convivir con su padre, que está condenado por maltratar a su madre. De hecho declaró en la entrevista que «los niños en estas situaciones somos invisibles, nadie se preocupa por nosotros». Esto se debe a que Miriam, siendo menor de edad no pudo decidir con quién quería vivir y tuvo que verse obligada a vivir con su padre.

María Salmerón se divorció de su marido en el 2000, año en el que nació su hija Miriam, por el maltrato que sufría. Este caso lleva abierto 21 años debido a que su exmarido denunció a María ya que incumplía el régimen de visitas. De hecho, el hombre fue condenado a 21 meses por maltrato, aunque nunca la cumplió por ser una condena de corta duración y que carecía de antecedentes. Al año siguiente, el padre obtuvo la custodia de Miriam durante dos años, hasta que la joven volvió con su madre. Tras muchos años de juicios, María Salmerón tendrá que ingresar en prisión por incumplir la custodia, después de conseguir dos indultos.